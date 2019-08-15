【華冠投顧】利多消息→不是好買點；利空襲擊→準備找買點，反市場操作!

昨日說: 貿易戰停火大利多→不是好買點，大盤指數開高走低收最低，10518 點回跌到 10427 點! 今日美股暴跌及美債殖利率倒掛大利空，大盤指數最多再跌 140 點來到 10287 點，收盤跌 100 點，10327 點作收，成交量 1219 億元。法人部分: 外資賣超 58.7 億元，投信買 3 億元，自營商賣 0.9 億元。

台股這 2 天高低點相差 231 點，不過今天要告訴你: 反市場操作 昨日利多不是好買點，今日利空襲擊，準備找買點，最好買點及賺錢機會來了! 股市機會是跌出來的，買點是利空淬煉出來的，各位，接下來不要怕跌，做對方向會賺大錢，我們三天內將出手，最快明天，最慢下周二前出手!

強勢股方面: 長佳 (4550)，匯鑽科(8431)，業強(6124)，百一(6152)，昭輝(1339)，博智(8155)，智擎(4162)，京元電(2449)，大宇資(6111)，定穎(6251)，金像電(2368) 已及華通 (2313) 等，弱勢股: 萬海 (2615)，台灣高(2633)，台表科(6278)，致伸(4915)，晶電(2448)，華新科(2492) 義及宏捷科 (8086) 等。

分析師 林驛銘

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