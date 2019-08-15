經濟部再通過上銀、瀚宇博德等5家台商回台投資 總投資額逾122億元

經濟部今 (15) 日再通過工具機大廠上銀 (2049-TW)、PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW)、天線廠譁裕 (3419-TW)、全球知名 GPS 天線暨保護元件廠、不織布廠康那香等 5 家台商回台投資，投資額共超過新台幣 122 億元，截至目前已有 111 家廠商響應，總投資金額超過 5484 億元，可望帶來逾 4.7 萬個本國就業機會。

上銀為臺灣精密機械關鍵零組件第一大廠、世界傳動控制與系統科技第 2 大廠，由於美中貿易戰受衝擊各產業，如工具機、自動化設備及汽車電子零組件、自行車零件，目前通過臺商方案的企業，7 成皆為上銀客戶。

為降低貿易戰影響及配合臺商客戶回流需求，同時擴大實現全智慧化工廠目標，上銀將加碼投資 62 億元於臺中精密機械園區擴增產線、臺中工業區及嘉義大埔美二期舊廠擴建、雲林科技工業區三期新廠，總投資金額約 62 億元，可望帶來 1250 個就業機會。

華新集團旗下 PCB 廠瀚宇博德客戶群多為國際品牌大廠，是電子產業主要供應鏈。隨著各家龍頭大廠紛紛回台投資，為因應客戶在地化需求與 5G 新產品布局，降低貿易戰衝擊，將砸逾 15 億元擴建桃園市觀音區廠房，招募 90 位以上本國人才，新產線將更集中在伺服器、網路通訊、電動機車與工業電腦等高附加價值產品。

譁裕實業為臺灣第一大無線通訊用天線廠，以高中低頻無線裝置為主力，近年來持續專注 5G 通訊技術領域，主要客戶囊括中磊、鴻海、仁寶、和碩、華碩、緯創、Motorola 等國內外網通大廠。

由於網通客戶受美中貿易戰衝擊，譁裕 5 成出貨也受影響。為因應客戶要求將產線移出中國，及考量未來 5G 發展，將投資近 5 億元，將高階產品線 BS 基站天線移回臺灣，在新竹縣鳳山工業區建自動化新廠，將可帶來 95 個本國工作機會。

另一家不具名全球知名 GPS 天線暨保護元件廠也回台投資，產品廣泛應用於智慧型手機、筆電、車聯網、物聯網、5G 產業。由於主要網通客戶皆將產線移回臺灣，為維持整體供應鏈穩定，而將新產線建置計畫遷回臺灣。返臺投資重點為自動化需求及大數據分析運用，將以逾 23 億元擴建智能產線，可帶來超過 460 個工作機會。

康那香打下國產衛生棉一片天，更取得 P& G、嬌生等國際大廠代工訂單。此次回臺投資主攻高附加價值不織布生產技術，將投資近 17 億元，在臺南市建新廠與招募 87 個本國人才。

