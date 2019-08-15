入旺季+客戶推新品 超眾Q4營收可望登峰

散熱廠超眾 (6230-TW) 受惠產品結構升級，第 2 季營收創歷年單季新高，優於市場預期，展望後市，法人表示，進入傳統銷售旺季，受惠手機、網通、伺服器客戶陸續推出新品，第 4 季營收將站上高峰，下半年可望優於上半年。

總經理郭大祺日前曾表示，熱板、熱管上半年供不應求，並啟動崑山廠擴產計畫，專攻 5G 手機超薄熱板，預計年底前有新產能開出，也將成為新一波成長動能。

展望下半年，法人指出，隨著步入傳統銷售旺季，客戶陸續推出新品，包括三星剛推出的 Galaxy Note 系列，輝達、AMD 推出新款平價顯示卡，市場反應正面，皆將有助下半年營運，預估第 3 季營收季增 1 成、第 4 季營收站上今年高峰，下半年優於上半年。

手機方面，法人表示，由於智慧型手機上半年營收占整體 7%，年增 70%，下半年除韓系手機導入熱板外，陸系手機也將使用超薄型散熱板，手機下半年營收有望成雙位數成長。

超眾第 2 季營收 22.02 億元，季增 19.1%，年增 20.2%；毛利率 21.85%，季減 0.6 個百分點，年增 3 個百分點；營益率 12.08%，季減 0.2 個百分點，年增 3 個百分點；稅後純益 2.33 億元，季增 66%，年增 23.9%；每股純益 2.71 元。

超眾 7 月營收 6.79 億元，月減 16.05%，年減 3.05%；累積前 7 個月營收 47.3 億元，年增 13.18%。