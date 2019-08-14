【華冠投顧】美中通話釋出利多 是包了糖衣的毒藥?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「多頭短線棄守意味濃厚，這邊盤勢要防 "下去打另一隻腳甚至出現破底走勢" 之機率大增」。

昨夜美國宣布原定 9/1 對中國 3000 億美元的商品加徵 10% 關稅，「特定商品關稅延後到 12/15 決定」，美股聞訊大漲，原本下跌的台指期夜盤也以 90 度角急拉大漲，利多並帶動今日亞股攜手同漲，台股大盤高點觸及十日線，惟高檔反壓頗重，終場收斂漲幅 + 65 點收於五日線附近，OTC 指數 + 0.22%。

這兩年哪家投顧賺最大？"川普投顧" 當之無愧，不過今天釋出的利多消息卻不能用太樂觀的心態看待，原因包括：(1) 特定商品包含「手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器、特定玩具、特定鞋品和服飾」，顯然美中都不想「聖誕節前的消費旺季」被關稅搞到變淡季，但其餘商品如「健身追蹤器、智慧揚聲器、藍牙耳機、智慧型手表和相關設備」，包括蘋果 AirPods 無線耳機、Beats、HomePod 揚聲器都不例外，將於 9 / 1 起如期開徵，目前沒有任何供應商豁免；(2) 亞股開高後全數走低，最弱的港股甚至翻黑；(3) 大盤與 OTC 指數皆以最低點作收，日Ｋ棒呈現「帶量墓碑線」，代表今日追高籌碼全數套牢。

整體來說，今日的利多並沒有扭轉台股內在短線結構已經轉弱的事實，反而製造出新一批的套牢量，需要提防「這個利多是包著糖衣的毒藥」。雖然部分來自《蘋概股》、《運動大聯盟》及其他消費產品受惠股有機會成為多方生力軍，但短線最低標準要見到大盤重上今天的均價 10480，表示多頭願意為今天的大量再作解套，才有起碼的樂觀理由。反之，短期之內若再破年線，恐有加速跌勢之虞。

＜好朋友，跟我來 好兄弟，請借過＞

昨天 "盤後影音" 提醒上週贈送的【好朋友 跟我走 好兄弟 請借過】名單當中的多方股都沒有轉弱，操作上都以 8/6 低點為防守點即可，並請自設停利。

其中受惠於 5G 加速布建的網通廠《5388 中磊 (先鋒 3 號)》，今早一馬當先 + 6.8% 創新高 81.5，恭喜有買的好朋友及鎖碼學員可先賺一趟囉！

另《5243 乙盛 - KY(先鋒 1 號)》+4.28% 創新高 40.15，還原權息為今年新高；《2337 旺宏 (先鋒 2 號)》大漲 + 8%，好朋友有買都賺到，請自行設定停利點。

昇楷這陣子對台股的定位是「南下進入清水休息站」，多空可行雙向操作，不過在台股中線仍為空方格局且這兩天短線也轉空方控盤（今日利多還未達扭轉條件）之情況下，操作上以「砲擊弱勢股」為主軸。

上週四點名【好朋友 跟我走 好兄弟 請借過】之《3034 聯詠 (蘿蔔蹲 4 號)》可砲擊（這也是學員空單），理由是外資籌碼鬆動導致頭部成形，今天隨大盤小幅反彈但仍屬偏弱結構。此外，昨日提過砲擊預備備 … 的《蘿蔔蹲 6 號》，今日開高走低收最低，沒能跟著大盤上漲，籌碼持續發散。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，美中貿易局勢出現突發利多，美股在蘋果、美光大漲領軍下強勢反彈，台股相關概念股《4958 臻鼎 - KY》、《6290 良維》、《3037 欣興》、《6153 嘉聯益》、《6456 GIS-KY》、《2408 南亞科》、《2327 旺宏》... 等攜手勁揚；5G 概念股《2383 台光電》、《3338 泰碩》、《5388 中磊》、《8086 宏捷科》... 也維持續強表現。

弱勢股方面，受惠於美中貿易紛擾的稀土概念股《1809 中釉》、《9955 佳龍》反向大跌；比較值得留意的則是散熱雙雄《6230 超眾》出爆量黑Ｋ並帶衰《3324 雙鴻》，為 5G 強勢股當中近期首見，後續宜密切留意是否出現擴散效應。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。