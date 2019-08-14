【華冠投顧】盤後分析：川普示弱，台股反彈可期

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

全球股市這一波大跌，除了第一天是受到 FED 會後聲明的影響，之後都是受到美中貿易戰升級的拖累。上週川普才限制美國公家機關向中國 5 家企業及其子公司採購設備和服務，而且還說下個月有沒有貿易協商都無所謂，眼看雙方即將進入冷戰，卻在昨天宣布包括手機、筆電等約 60% 原訂 9/1 起加稅的輸美商品清單，延後至 12/15 才加徵。

所以很多人稱川普是地表最強分析師，因為他的一句話、一個行為，就能決定全球股市漲跌。在他昨晚對中國示弱下，美股四大指數頸揚，尤果是蘋果、美光更是大漲，也帶動昨天大跌的亞股全面反攻。

台股早盤一度攻到 10518，大漲 156 點，可惜受到 10 日線反壓以及短線客下車的影響終場僅上漲 65 點，收在 10427 且差「1 點」站上 5 日線。就差這麼「1 點」，使得台股即使 5 日線翻揚也沒有成功讓短底訊號成型。

但是我認為撇開這小小的「1 點」不看，在美中衝降溫下，台股仍有望上演不錯的反彈行情。接下來就看中方如何回應，甚至中國的回應讓川普滿意的話，後面那 40% 商品在 9/1 前也有可能宣布延後加稅。

【操作策略】

雖然短底訊號差「1 點」成型，但在美中衝降溫下，我認為投資朋可以比較積極建立部位，看好的族群包括半年報和 7 月營收亮麗的績優股，此外就是蘋概股。

少了加稅的影響，再加上新機發表在即，蘋概股在新機發表之前往往都有拉貨行情，不過未來等到在新機正式發表後就要小心賣壓湧現。

另外還可以留意的是剛推出第二代 EPYC 7002 系列處理器的超微概念股，使用台積電 7 奈米製程加上最 64 核心 128 執行緒，但價格只要對手的一半，非常具有競爭力，像是伺服器、HPC 高速運算及相關電子元件廠商等等，都將受惠。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。