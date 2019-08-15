

◆盤勢分析

1. 週三 (14 日) 美股受到美債殖利率曲線「關鍵指標」：10 年期美債殖利率與 2 年期殖利率利差倒掛之影響，美股是開盤之後一路殺低，收盤道瓊指數創下自 2018 年 10 月 10 日以來的最大跌點，四大指數漲跌幅介於 - 2.93% 至 - 3.16%，其中以費半指數跌幅最大。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,400 億之上，後勢下跌須量縮，上漲則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為 10,200 點附近，上檔壓力約為 10,600 點附近。

(3) 技術指標：KD 向上開口擴大，有利再向上反彈。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電守穩季線並轉強。

3. 櫃買指數上漲 0.22%，收在 136.66 點。短線支撐為 132 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 觀盤重點：美國對部分產品延後課稅，全球股市受到激勵上漲，但台股昨日呈現跳空開高走低震盪，漲幅相對落後，由於昨晚美國長短期國債殖利率利差出現倒掛造成美股出現崩跌，今日台股早盤勢必再遭受此利空的壓力，指數要提防回測前波低點的壓力，盤中須觀察成交量是否能有效放大，千萬不宜出現恐慌性大量殺盤，否則整理時間將拉長，建議投資人短線上操作切勿過度追高殺低，預期短線上將在 10,200-10,600 區間築底機會較大，選股方向可留意 IC 設計、蘋概、TWS、資產營建、內需、運動。

5. 週三 (14 日) 晚間，10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差一度跌至 -0.09%，一度最深跌至 -0.23%，創下 2007 年來首次出現倒掛之紀錄。

6. 境外資金專法今（15）日上路，財政部期待在享有稅率優惠的二年內，最多將迎來 1.78 兆資金活水。部長蘇建榮昨（14）日則表示，在美中貿易戰的環境下，專法可引導台商將資金匯回台灣進行實質投資，促進轉型升級。

7. 日本東京奧運效應發酵，加上業外貢獻，讓全球製鞋龍頭 9904 寶成不畏美中貿易戰，上半年獲利表現亮眼。寶成昨（14）日公布上半年合併財報，稅後純益 69.52 億元、年增 42.8%，每股稅後純益（EPS）2.36 元，寫下歷史同期新高紀錄。

8.1102 亞泥上半年淡季獲利繳出不錯成績單，稅後純益 91.2 億元，年增 46.5%；每股稅後純益（EPS）2.91 元，大幅優於去年同期的 1.98 元，創歷史新高。展望下半年後市，1102 亞泥持續看好大陸水泥景氣。

