全球市值百大企業 微軟踢下蘋果奪冠 台積電名次降至37名

資誠聯合會計師事務所今 (14) 日發布《2019 全球市值百大企業排名》分析報告，微軟擠下蘋果奪下全球市值最大企業寶座，台灣則由晶圓代工龍頭台積電 (2330TW) 成為唯一近榜的台資企業，以市值 2060 億美元排名第 37 名，較去年退步 14 個名次。

今年全球百大企業總市值 21 兆美元，續創歷史新高，但較去年增幅 15%，今年增幅縮水至 5% ，成長速度放緩。

觀察今年全球市值前十大企業，主要由科技與電子商務當道，分別為微軟 (Microsoft)、蘋果 (Apple)、亞馬遜 (Amazon)、Alphabet (Google 母公司)、波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)、Facebook、阿里巴巴 (Alibaba)、騰訊 (Tencent)、嬌生 (Johnson &Johnson) 、埃克森美孚 (Exxon Mobil)。

其中，微軟因成功轉型成雲端運算公司，推升市值大增 2020 億美元、年增幅 29%，今年總市值達 9050 億美元，擠下連續八年市值居冠的科技巨擘蘋果，成為全球市值最高的企業。

第二名蘋果市值為 8960 億美元，年增幅僅 5%，則是八年來首度丟失全球市值最大企業寶座。

唯一進榜的台資企業台積電，去年市值 2200 億美元，今年市值則減少 140 億美元、年減福 6.3%，全球排名則從去年的 23 名降至 37 名。

以市場區域來看，美國今年共有 54 家企業入榜家數與去年相同，企業總市值約 13.3 兆美元，占全球百大企業市值 63%，較去年增加 1.1 兆美元、增幅 9%。

大中華區 (包含中國、香港、台灣) 今年共 15 家企業進榜，但受貿易戰等不確定影響市場信心，導致市值占全球百大企業比重，較去年減少 4%；另外，歐洲今年有 20 家企業入榜，較去年減少 3 家，市值占全球百大企業比率也比去年減少 5%，主要是受英國脫歐等地緣政治影響。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，雖然美國仍然是全球市值百大企業榜中的強國，但中國、印度與其他發展中市場的貢獻將會越來越大。

舉例來說，印度受惠於內需市場強勁，帶動信實工業 (Reliance Industries) 和塔塔顧問 (Tata Consultancy) 的市值皆有大幅度的成長，前者重返市值百強榜，後者則是今年首度入榜的企業。