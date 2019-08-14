代工廠後市外資看法多空不同 廣達成長性較佳 目標價上調至59元

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 下半年展望出爐，外資今 (14) 日發表報告，普遍持保守態度，不過麥格里證認為，廣達在伺服器事業需求穩定，調升至優於大盤，目標價喊 59 元。

廣達對下半年展望，主要受大環境不確定因素影響，預期下半年將由 AI、雲端產品需求支撐，而筆電產品因第 2 季基期較高，出貨僅季增約 5%，但雲端產品今年仍維持雙位數成長目標。

麥格里證認為，廣達在雲端伺服器產品需求穩定，加上與日本樂天合作的業務帶動，另外包含 Apple Watch 等穿戴式裝置需求也看增，因此調升評等至優於大盤，從 50 元目標價 59 元，但瑞信認為，營運仍有待如 5G 驅動需求，因此維持中立，目標價略為下修至 62 元，國內法人則認為，廣達在伺服器成長優於同業，同樣看旺後市表現。

英業達上半年受貿易戰衝擊，擴增生產據點、調整全球產線布局，導致成本提高、全球效率變差，展望下半年，英業達表示，預期筆電、Airpods 等智慧裝置仍有不錯的出貨表現，而 20% 的筆電產能也預計在 9 月底完成遷回台灣。

對此，麥格里證認為，雖然穿戴裝置需求提升，但英業達在筆電、資料中心客戶需求下滑，恐持續拖累銷售和利潤表現，因此將評價由優於大盤調降至中立，目標價則從 28.8 元下修至 20.8 元，國內法人同樣持保守態度。

仁寶預期由於第 2 季客戶提前拉貨，整體基期較高，本季筆電與非筆電出貨量，都將季減 1-3%，但出貨量將在第 4 季回升，季增幅度可望達雙位數，維持全年筆電營收雙位數成長目標，非筆電則估年增近 1 成，預期下半年營運將優於上半年。

仁寶對下半年展望保守，麥格里證指出，尚未看到明年的成長動能，因此調降評等至中立，目標價降至 18.6 元，瑞信則認為，本季為產業傳統需求旺季，仍看好筆電、非 PC 業務的成長，預期筆電產品會因 CPU 緩解而逐漸好轉，而包括新 iPad、Apple Watch 也將帶動成長，因此維持高於大盤評價，目標價 23 元。