〈敦泰法說〉Q3迎旺季 兩大產品出貨加持 營收估可優於Q2

指紋辨識 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (14) 日舉辦法說會，展望第 3 季，董事長胡正大表示，近期受美中貿易戰影響，消費終端市場疲弱，但隨著旺季到來，IDC(觸控與驅動整合 IC) 及 AMOLED(主動有機發光二極體) 產品線，成長動能仍強勁，估整季營收可優於上季。

產品組合方面，胡正大表示，IDC 市場需求強，加上 2 款新規格晶片獲市場肯定，包括 MUX 1:6 及 Dual Gate 皆已小量出貨，並積極推廣中，預計明年可望為營收注入活水，至於全球手機銷量持續下滑，胡正大強調，市場的確有衰退趨勢，但明年隨 5G 手機問世，加上 IDC 應用持續擴張，成長動能仍強勁。

AMOLED 部分，三星憑藉高市占的優勢，帶動 AMOLED 獲其他手機廠採用，對此，胡正大表示，敦泰在 AMOLED 的驅動及觸控 IC 布局已久，加上積極往中國市場滲透，成長後市可期，此外，LCD 部分，已陸續通過客戶認證，挹注營收不遠。

最後，胡正大表示，敦泰在電容式指紋辨識開發已達 4 年，每月出貨量也有百萬顆規模，預計下半年出貨量將持續增加，光學式指紋辨識產品則將在下半年大力推廣，預計是未來成長主力。