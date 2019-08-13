〈仁寶法說〉下半年將優於上半年 出貨先蹲後跳 全年筆電營收目標不變

代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日召開法說，展望下半年，預期營運將優於上半年，由於第 2 季客戶提前拉貨，營收基期高，估第 3 季筆電與非筆電出貨量，都將季減 1-3%，不過第 4 季出貨量將回升，季增幅達雙位數。今年全年筆電營收將維持雙位數成長目標，非筆電則估年增近 1 成。

展望下半年，總經理翁宗斌表示，雖然近期有許多貿易戰與關稅上的變化，仍預期下半年營運將優於上半年，但與以往旺季效應相比，今年會有些不同。

翁宗斌指出，由於第 2 季客戶因關稅原因提前拉貨，使營收基期較高，加上受到關稅因素影響，預期第 3 季筆電與非筆電出貨量，都將季減 1-3%，第 4 季估筆電與非筆電出貨量都將回升，季增幅達雙位數。

研調機構 IDC 預估，今年筆電市場出貨量將與去年持平，但對於全年目標，翁宗斌表示，就目前營運動能來看，仍維持今年筆電營收雙位數成長的目標，但前提是美中貿易戰沒有新變數出現。

翁宗斌認為，目前筆電汰換循環已由早期的 2-3 年，拉長至 4-6 年，在這種狀態下，終端用戶較願意花錢購買較好的筆電，產品創新也格外重要。而仁寶在創新上花費許多心力，這也是對今年筆電營收預估值，優於整體市場表現的主要原因。

非筆電產品方面，翁宗斌指出，車用電子、伺服器與物聯網等新事業，營運動能持續強勁，今年非筆電等新事業營收年增幅，可望維持年初設定的目標，朝 1 成邁進，過去幾年非筆電產品營收年增幅僅約 3-4%。

至於英特爾 CPU 缺貨問題，翁宗斌表示，缺貨情況雖有緩解，但仍持續缺貨，估得待明年第 1 季，才可望供應順暢。