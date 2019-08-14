美國通膨數據顯示 關稅主要對企業造成影響 而非消費者

根據美國勞工統計局公佈的消費者物價通脹數據，顯示美國物價正在上漲，但物價的上漲主要包括一些不會受到進口和關稅影響的服務，如租金和其他住房成本、醫療保健、教育和其他服務以及餐廳。

電子產品，汽車等會受關稅影響的耐用品的通膨率則非常低。

衡量的通貨膨脹率的消費物價指數 (CPI）6 月至 7 月上升了 0.3%，並在 12 個月內上漲 1.8%。由於石油泡沫化導致的能源成本下降，以及耐用品緩慢上升的成本，抑制了 CPI 的增長力道。

食品和能源價格非常波動，伴隨著石油蕭條、乾旱、洪水、動物疾病和其他因素的影響。它們在整體 CPI 中的比重約為 21%。沒有包括食品和能源的核心 CPI，在 12 個月內上漲 2.2%，為近 10 年最高。

不包含食物及能源的 cpi 走勢 (圖片: wolfstreet.com)

通貨膨脹主因來自哪裡？

主要服務：包括消費者花費大部分資金的巨額資產，如住房成本、醫療保健、金融服務、電信服務和教育等。

不包括能源 (如公用事業) 的服務在整體 CPI 中的權重約為 60%。 這些服務與進口關稅較無關，在 12 個月內，價格上漲 2.8%。

不包含能源服務的 CPI 走勢 (圖片: wolfstreet.com)

住房佔整體 CPI 的 33％。包括住房費用，如租金以及酒店等。 住房與進口或關稅無關，在 12 個月內上漲了 3.5%，是 10 年的最高點。

住房服務 CPI 走勢 (圖片: wolfstreet.com)

醫療服務是整體服務的第二大群組，並佔 CPI 整體的 7％左右。包括醫療保險、醫院服務、牙科服務等，但不包括藥品。在 12 個月內飆升 15.9%，並帶動醫療服務價格上漲 3.3%。

醫療服務 CPI 指數走勢 (圖片: wolfstreet.com)

通貨膨脹非主因來自哪裡？

耐用品: 如汽車、家具、電器、電視、智慧型手機、電腦、工具等產品。此類產品很多都是進口的，即使產品在美國製造，其組件也是進口的。這反而是受關稅影響較深的群組。

通貨膨脹是具有相同的品質和特徵以及相同的數量或大小的同一物品價格上漲。如果新車性能變得更好，這些改進的成本會反映在汽車更高的價格上，但會從通膨數據中刪除。

智慧型手機和其他類似產品也一樣。例如今日 800 美元的筆記型電腦比 1995 年的筆記本電腦強大了數千倍，售價為 2400 美元，也不會被計入通膨數據中。

透過這樣的測量方法，耐用品的通貨緊縮現象一直很普遍。隨著製造自動化和運輸效率提高，相同的產品成本理應更低。另外製造業的全球化也促使了這一點，源於美國企業將生產轉移到相關成本較低廉的國家。

與去年同期相比，7 月份耐用品消費者物價指數小幅上漲 0.5%(比 6 月份的年增率稍低）。在 FED 的眼中，2016 年和 2017 年的經濟增長率低於 - 2%(通貨緊縮)，通脹仍然低得令人沮喪。

耐用品價格面臨了上行壓力將使 Fed 確立刺激經濟的目標，並試圖擺脫低通膨的趨勢。