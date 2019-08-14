美7月CPI、通膨雙雙上漲 聯準會9月仍會降息

美國 7 月份整體消費者物價指數 (CPI) 大幅上漲，月增 0.3%，受到能源等產品成本上漲而推動，年增 1.8%，比起 6 月和市場預期的 1.7% 要高；同時各類別物價也紛紛上漲，意味著通膨上升的可能，然而聯準會 (Fed) 將再度於 9 月進行降息的呼聲仍在。

美國週二 (13 日) 公布 7 月份消費者物價指數，7 月份核心 CPI 月增 0.3%，和上月增幅一致，年增率 2.2%，較市場預期的 2.1% 要高。

CPI 年線圖 (圖片: MarketWatch)

數據顯示，就業和消費支出維持穩定，同時美中貿易情勢受到延遲關稅而有所緩解，不過貿易戰仍拖累全球經濟，Fed 目標通膨水準難達 2%，做為參考指標的個人消費者物價指數 (PCE)，在 6 月份為 1.6%，投資人預估 9 月降息的可能性仍在。

通膨調整後，美國的實際平均時薪比去年同期上升 1.3%，低於 6 月的 1.5%，顯示出通膨指數攀升，對時薪勞工階級的不利。

然而，美國勞工部降低了 Fed 將在 9 月 17 日和 18 日之間的貨幣會議上降息 2 碼的可能性，而市場普遍預期 Fed 將會降息至少一碼，引發了市場拋售和美債殖利率倒掛等現象。

「貿易戰下行的風險仍在，近期上升的通膨指數，無法阻止聯準會在 9 月降息」分析師 Ryan Sweet 說道。

分析師認為，通膨可能再進一步上升，尤其在下個月美國將開始對 3000 億美元中國商品課徵 10% 關稅。