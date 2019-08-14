彭博經濟學家：為何推遲關稅也解決不了貿易戰問題

【彭博】-- 彭博首席經濟學家歐樂鷹撰文稱，美國推遲對手機、筆記型電腦及玩具等部分中國商品加征 10% 的關稅的這一決定，引發市場釋放性反彈。從公司業績面臨的緊迫風險來看，這次反彈也在情理之中。但若從貿易戰對經濟成長的深層次影響來看，問題還是沒有解決：

美國此前威脅自 9 月 1 日起對中國 3000 億美元的商品加征 10% 的關稅，意味著所有中國銷往美國的商品都會面臨懲罰性關稅。對於像蘋果這樣在中國生產又將產品銷往美國的大企業，也會被捲入其中。

經濟成長也會受到巨大打擊。據彭博經濟研究計算，算上現有關稅，再加上這次對 3000 億美元商品加征的 10% 關稅，將使美國和中國的 GDP 分別下降 0.3% 和 0.6%。而全球經濟成長的警報已然拉響，再加關稅無疑是雪上加霜。

然而，市場在一片沸騰的同時卻忘了這幾點。第一，美國這一決定並不適用於所有 3000 億美元的商品。據彭博新聞社計算，對於農產品和一些服裝等約 1100 億美元的中國商品，這 10% 的關稅仍將按計畫於 9 月 1 日實施。

其次，關稅並非唯一、甚至都不是擋在貿易戰前面的主要阻力。讓人頭疼的政策不確定性才是當之無愧的最大問題。衡量美國貿易政策不確定性的指標，處於自上世紀 90 年代《北美自由貿易協定》批准以來的最高水平。中國和歐洲也面臨著類似問題。