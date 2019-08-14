德國第2季經濟萎縮 出口下滑是主因

德國聯邦統計局週三 (14 日) 公布數據顯示，德國經濟在第 2 季出現萎縮，主因是出口下滑，這是因國外需求疲軟及貿易摩擦的結果。

德國第 2 季 GDP 為季減 0.1%，符合預期，前季為成長 0.4%。在過去 4 季數據中，有 2 季出現萎縮。德國是歐洲最大的經濟體，去年勉強避免經濟衰退。

Capital Economics 首席歐洲經濟學家 Andrew Kenningham 表示，第 3 季的早期跡象看來也不佳，7 月製造業商業調查顯示前景黯淡。

他表示，雖然服務業的表現尚稱良好，但有跡象顯示，經濟衰退正蔓延至勞動力市場。

德國總理梅克爾週二表示，德國正進入一個「困難階段」，她甚至暗示，原本德國一直不願實施政策的立場可能有所軟化。

德國經濟整體 GDP 為負，不過家庭及政府支出增加，建築部門以外的投資也在增加。

《BBC》財經記者 Andrew Walker 表示，當國際經濟環境變壞，出口強國如德國，就面臨壓力。統計局證實出口下降，並超過進口降幅，在商業信心下滑之下，經濟衰退是可能的。

除德國以外，多數歐元區國家的成長也已放緩，如法國及西班牙，義大利也正瀕臨經濟衰退。

歐洲央行已經準備好推出新的刺激措施以提振經濟，預計最早於今年 9 月份降息。