波音737 Max危機恐將毀了開發全新797的計劃

波音公司 (BA-US) 的 737 Max 的問題造成 346 人死亡。遭停飛的這款機型讓該公司損失了數十億美元，並給全球航空公司帶來問題。

現在，737 Max 危機可能推遲或甚至結束波音公司開發新款中型飛機的計劃，該款機型普遍被稱為波音 797 客機。在危機爆發之前，航空業都預期波音公司會繼續推動這架客機的開發計劃。但現在幾位專家認為，機率最多只剩下一半。

Teal Group 航太分析師 Richard Aboulafia 說：「我在 1 月演講時說它有 65% 的可能性。」「現在它仍然在我們的預測中，但它命懸一線。」

波音公司表示，即使面對 10 個月內兩次 737 Max 危機，也就是去年 10 月的印尼獅航和 3 月的衣索比亞航空兩次空難事故後，它仍在繼續研發新型客機的計劃。

波音 CEO Dennis Muilenburg 上週在 Jefferies 的投資人會議上表示：「Max 一直是我們的首要任務，我們優先考慮專注於 Max 的資源和人才。」「但我們確實有另一支專門團隊繼續努力開發市場的潛在中型客機。」

什麼是 797？

797 將是一架可以容納 250 名乘客的長程噴氣式客機，載客量比目前像是 737 Max 的單走道客機更多，但不如典型的廣體客機，如可以容納 335 人的 787 夢幻機。它允許航空公司為可能沒有足夠客源來搭乘較大型飛機的長途航線提供服務，並提供乘客直飛航班，而不必在中途轉機。

預計它將由輕質複合材料製成，以提供更佳的燃油經濟性和航程。

OAG 資深分析師 John Grant 說，「市場對中型飛機的需求無庸置疑，」「這正是很多航空公司最需要的產品。」

但 Muilenburg 曾在 2018 年 4 月表示，波音公司將「在未來一年內」對這架新飛機的計劃進行權衡，市場信波音將會在 2019 年中期宣布開發這款飛機的決定。但是當到了時間點時，波音公司卻將其大部分注意力投入到 737 Max 危機時，而不是新飛機。

Grant 說：「現在波音最快也要到 2020 年才會宣布進一步消息。」「這給空中巴士搶得不少先機。」

如果波音確實推動其新飛機計劃，它仍然希望在 2025 年之前首航成功。但是 Muilenburg 表示，波音將首先決定花費 150 億美元開發這架飛機是否合理。

他說，「我們將確保商業模式對我們和客戶有意義，如果確實如此，我們就會做，」「但若不是，我們會進行其他投資。」

空中巴士搶得先機

由於波音公司將大部分注意力放在 737 Max 上，空中巴士在中型客機市場上取得了意想不到的先機，並宣布它將繼續推出入門產品 A321XLR。這可能導致部分航空公司承諾使用空中巴士的長程中型噴氣式客機。

Grant 說：「空巴已經獲得 200 多架目前還不存在的飛機訂單。」由於波音尚未宣佈打造新飛機的決定，因此沒有任何訂單。

上月在被分析師問到在決定訂購哪一種客機前要等多久時，聯合航空公司 (UAL-US) 財務長 Gerald Laderman 說，「我們有的是時間。但沒錯，我們希望有些明確的進度，以便做出選擇。」

一旦航空公司決定選擇某種類型的飛機，通常就會堅持使用下去。在同一等級機型中擁有兩種不同類型的客機成本要貴得多，因為機長不能在不同製造商的客機之間自由轉換。每架飛機都需要專門培訓。擁有兩架不同製造商的飛機也會增加備件和維護成本。

所以波音公司必須盡快做出 797 的決定，即使它專注於試圖修復 737 Max。

無論波音公司是否決定開發這種等級的客機，都可能對長途航班乘客產生重大影響。

空巴 A321XLR 將是一架單走道噴氣客機，部分分析師認為乘坐單走道噴氣式飛機 10 小時會讓乘客感到不適。如果波音公司跨入這個等級，它有望生產一款更舒適的廣體噴氣客機，擁有更寬的座​​位，並且在長途飛行中有更多的活動空間。

但是廣體客機的建造和營運成本更高，這可能是讓波音公司不輕易開發這個等級客機的另一個因素。 如果它真的要這麼做，就會使用更輕的複合材料，以保持重量和營運成本符合單走道客機。因為廣體客機在空中的燃油效率很難與窄體客機比較。

訂單驟減

自 3 月 737 Max 遭停飛以來，波音公司的訂單嚴重受挫。

它週二 (13 日) 報告說在 7 月接獲 31 架新客機訂單，大部分都是 787 夢幻機。自停飛以來，還沒有接到 737 Max 的任何確認訂單。而且由於目前任何建造中的 737 Max 客機都無法交機，因此 7 月交機量從一年前的 39 架降至 19 架。交機對飛機製造商來說很重要，因為那時它才能靠出售客機獲得大部分資金。