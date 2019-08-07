波音股價大跌後 技術支撐320美元有望反彈？

《巴倫》商周分析，波音 (BA-US) 股價下一個支撐點可能約莫 320 美元，接近去年 12 月時的低點，而波音週二 (6 日) 美股盤中即曾一度低至 326.96 美元。

技術交易者會考慮股價移動均線和股價水準，以試圖了解股價走勢，當股票「跌破支撐」點或者關鍵交易水準時，通常就給技術交易者一個訊號，即基本上意識到投資者正放棄或賣出該股，以縮限資產組合的損失。

波音週一收低 2.5% 至 331.06 美元，盤中低點一度達 326.96 美元，觸及 3 月 10 日伊航墜機事件以降最低價位，在週一前、伊航墜機發生後的最低點本來是 330.67 美元 (6 月 3 日)。

6 月份波音 50 日 MA 也低於 200 日 MA，這是提醒交易者關注投資者情緒轉變的訊號，反之，若短期 MA 在長期 MA 之上，這顯示股票具有正面動能，好消息就能推升股價。儘管如此，目前波音股價任何技術訊號都還不明確，因其股價仍受 737 MAX 飛機重大消息支配。

737 MAX 自從伊航墜機後，今年 3 月中旬以來全球禁飛，因該款飛機在短短 6 個月內就發生 2 次致命的墜機事件。波音管理層計畫在 9 月前向全球航空監管單位提交飛行控制軟體更新版，盼望能讓 737 MAX 趕在今年第四季前重新上線。

自從伊航墜機後的第一天交易、3 月 11 日，波音股價一直維持在 50 美元區間，週一交易觸及該區間的底部，但週一的拋售屬於市場性質，因中美貿易戰加劇，當日道指大跌超過 767 點或 2.9%。

然而，中國仍是波音的重要市場，或許沒有其他美國工業那樣受挫嚴重，因為中國營運 1300 架以上的波音飛機，卻僅有約 122 架未完成訂單，而波音的商務預約訂單超過 5000 架，當然，波音希望中國未來能購買更多飛機，以達成其成長需求，至少不要在中美貿易戰中被當作武器。