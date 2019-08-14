美股盤後 — 美股華麗反彈！美延徵新關稅 蘋果、台積電ADR領軍上揚

週二 (12 日) 美中貿易露曙光、美方釋出善意，宣佈推遲手機、筆電等中輸美商品關稅，受此消息激勵，蘋果、台積電 ADR、Nike 和百思買等相關個股聞訊揚升，美股四大指數揮別昨日陰霾，華麗反彈全面收漲。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 372.54 點，或 1.44%，收 26279.91 點。

那斯達克指數上漲 152.95 點，或 1.95%，收 8016.36 點。

標普 500 指數上漲 42.57 點，或 1.48%，收 2926.32 點。

費城半導體指數上漲 42.68 點，或 2.95%，收 1489.66 點。

標普所有板塊上揚，資訊科技、非必需消費品與通訊服務板塊領漲。(圖片：Finviz)。

美方週二延遲關稅的清單多為購物旺季時賣場銷售各式商品，包括手機、網球拍、電玩遊戲機、電腦鍵盤和衣鞋類產品。

美國總統川普週二表示：「我們這樣做是為了聖誕節，以防一些關稅對美國消費者產生影響。」

關稅延遲的消息激勵之下，相關個股應聲大漲：蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.23%；美國最大電器零售商百思買 (BBY-US) 大漲 6.39%；Nike (NKE-US) 上漲 2.05%。

蘋果 Mac、iPhone 和 iPad 產品暫時不受到新關稅的影響，但「可穿戴設備，家用和配件」卻難倖免。(圖片：AFP)

晶片族群也集體樂漲，美光 (MU-US) 上揚 4.84%；高通 (QCOM-US) 上揚 3.41%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 3.33%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 3.15%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.04%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.72%。

微軟 (MSFT-US) 上漲 2.07%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.96%；賽門鐵克 (SYMC-US) 大漲 6.69%。

台股 ADR 以台積電領漲 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.12%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.94%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.87%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.41%。

金融股同步上揚，摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.54%；花旗 (C-US) 上漲 0.92%；摩根史坦萊 (MS-US) 上漲 0.82%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.29%。

華爾街分析

美中兩國週二傳出好消息，雙方貿易代表舉行電話會議後，雙方約定未來 2 週內再次召開電話會議。

電話會議後，美國貿易代表署 (USTR) 公告，原訂於 9 月 1 日針對 3000 億美元中輸美關稅清單課以 10% 稅率的商品中，已將手機、筆電等產品延遲至 12 月 15 日再課以關稅。

摩根大通董事總經理 Adam Crisafulli 表示：「儘管今天上午的美中發展走向積極，但請記住，即使 9 月 1 日關稅完全取消，標普 500 指數仍將難以達到 3000 以上。」

Adam Crisafulli 表示：「美國的下一個重大舉措美中關係涉及華為和農業採購。」

美股歡騰之餘，債券市場持續出現危險訊號。2 年期和 10 年期美債殖利率利差週二收斂至 2 個基點。許多分析師表示，利差收斂是一個明顯訊號，經濟衰退即將到來。

週二 (13 日) 美國公布消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.8%、核心 CPI 年增率 2.2%，雙雙超越市場預期。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「債券市場存在很多擔憂，殖利率倒掛是目前最大的風險，我最擔心的事，但我認為這有些過頭了，如果經濟報告持續改善，那麼我認為人們會認為這看起來不像經濟衰退。」