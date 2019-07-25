波音：737 MAX飛航禁令若延至2020、將考慮暫停生產

美國航太業巨擘波音公司 (BA-US) 在 24 日時表示，若該公司的 737 MAX 噴射客機的停飛時期延後至 2020 年，將考慮暫停生產該型客機。雖然波音公司目前預估 737 MAX 在今年底前將可重啟飛行，但有消息指出美國政府和相關民航主管機關，有可能到了 2020 年初之後才會放行。

(圖片：Investing.com)

波音於週三公布了最新一季財報，大幅虧損 29 億美元，創下史上單季最大虧損紀錄。

在去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air) 空難，以及今年 3 月衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 的兩起空難事故中，共失去 346 個寶貴性命。波音為此，面臨了上百起官司，以及飛安當局的調查。

但即使目前 737 MAX 的停飛命令尚未解除，波音仍於 4 月之後在降低 2 成工廠稼動率的情況下，繼續生產同款客機。這是為了降低在員工雇用，以及對零件供應商所造成的影響，然而直到現在波音已囤積了超過 150 架的新機庫存。而為了避免過剩的庫存風險，波音也可能採取進一步的生產調整。

波音的 CEO Dennis Muilenburg 在 24 日的財報上，對於 737 MAX 重啟飛航的問題表示，應該會落在今年 Q4(10 - 12 月)。不過 Muilenburg 說道「停止措施若有所延後，也將考慮暫時停止生產」。「波音預計在 9 月向美國聯邦航空總署 (FAA) 提出最終認證方案」，Muilenburg 補充說道。

然而日前《華爾街日報》曾經報導，美國 FAA 及機師公會表示，問題的波音客機可能會停飛到 2020 年初過後。