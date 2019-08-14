負殖利率債券滿天飛 金價有可能上探2000美元

在這個充滿負殖利率債券的世界裡，像黃金這樣的硬資產可能會變得更具吸引力，部分策略師甚至表示，黃金價格可能會上看每盎司 2000 美元。

黃金期貨價格週二 (13 日) 收在每盎司 1513.80 美元，下跌約 0.2%。黃金在 5 月下旬結束一蹶不振走勢，一路向上突破 1300 美元就再也沒有回頭。2011 年 9 月，黃金期貨曾創下每盎司 1923.70 美元的歷史高價。

TD Securities 商品策略師 Daniel Ghali 表示，「我們看好黃金前景，目標價是 1585 美元，」「我們的確認為黃金可能只是暫時走高，但在未來幾年，隨著非傳統政策的可能性變得更加真實，黃金價格可能上看 2000 美元。」

隨著全球觀注香港的抗議活動以及美中貿易關係的不確定性，黃金也一直堅挺走升。週二，在美國宣布將對消費品加徵關稅的生效日期延後至 12 月中旬後，黃金漲幅消退，風險資產上漲。

TD Securities 策略師們認為，全球各國央行多年來的非傳統和寬鬆貨幣政策導致「安全資產」短缺，而「負殖利率債務快速成長也顯而易見，最終導致對貴金屬的需求大幅增加」。

Ghali 表示，「負殖利率是尋求安全資產的徵兆。會出現負殖利率交易的原因就是因為對安全資產的需求大於供應，」「黃金從中受益匪淺，我們從 3 個月前就一直在推薦黃金。我甚至認為如今可能正是黃金多年牛市的起點。」

美銀美林金屬策略師 Michael Widmer 在報告中也表示，負殖利率正在讓黃金大放異彩。他表示，連續幾輪貨幣寬鬆政策推動債券殖利率走低，並創造出 14 兆美元的負殖利率債券，也支撐了近日的金價。他寫道，「隨著更多寬鬆政策的出現，這種動態可能會維持市場押注黃金。」

但 Widmer 表示，在刺激計劃方面，包括量化寬鬆政策在內的所有中央銀行行動都顯然已經「出現效果遞減」。他表示，這可能會導致「量化失敗」，也就是市場關注高債務水平或經濟未能成長的環境，這可能引發波動。

他在報告中指出，「與此同時，或許反過來說，這種拋售可能會促使央行更積極地寬鬆，讓黃金成為更具吸引力的資產。我們有個相對保守的預測，也就是 2020 年第 2 季金價達每盎司 1500 美元，但在這種情況下，我們認為黃金價格將上漲至 2000 美元。」

Widmer 表示央行也在推高黃金價格，因為它們現在已成為黃金的淨買家。他強調，世界黃金協會 (WGC) 預計明年各國央行的黃金儲備將會增加。

Widmer 寫道，「各自儲備策略背後的動機各不相同，歷史定位、長期價值儲備，而黃金作為有效投資組合多元化以及沒有違約風險的角色，在新興市場和開發中國家中尤其受到歡迎。而去美元化也是一種動力。」

到目前為止，8 月以來黃金期貨價格上漲超過 5.2%，今年以來漲幅為 18%。