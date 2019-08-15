貴金屬盤後－經濟衰退警鐘! 美債殖利率倒掛 避險買盤勢漲 金價飆破2013年記錄

週三 (14 日) 金價飆破 2013 年最高水平，新一波公布的德國與中國經濟數據，美債 2 年期、10 年期殖利率正式倒掛，為經濟衰退亮起警訊，創下 2007 年來首見，爆發貴金屬市場避險買盤需求，有利黃金上行。

10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差，在週三 (14 日) 創下 2007 年來首次出現「倒掛」之紀錄，一度最深跌至 - 1.60%，顯示債券市場的避險情緒極為濃厚，市場廣泛憂慮美國經濟正走向衰退，激勵金價創新高。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 0.65 美元，或 0.04%，金價以每盎司 1528.45 美元作收，此前一度漲了 18.51 美元。根據 FactSet 顯示的數據，此價位破了 2013 年 4 月 11 日以來最高成交價。

GraniteShares Gold Trust 分析師 Ryan Giannotto 認為，殖利率與經濟衰退之間關係密不可分，尤其當前市場對經濟前景信心低落的情況下，殖利率無法長期保持目前的利率。

黃金目前仍受各種核心市場動盪影響，FXTM 資深分析師 Lukman Otunuga 指出地緣政治緊張局勢、英國脫歐、全球經濟衰退隱憂以及央行降息仍是金屬市場密切關注的變動因素。

9 月交割的白銀下跌 7.3 美分，或 0.42%，收於每盎司 17.207 美元。

各國經濟數據慘跌

據歐盟統計局公佈的數據顯示，歐元區第二季度經濟增速放緩至 0.2%，工業生產下降 1.6%。而身為歐元區最大經濟體的德國，受到全球貿易緊張局勢和汽車產業減縮而陷入困境，德國第二季度國內生產總值較前三個月萎縮 0.1%。

慘澹的經濟數據也重振黃金的避險買勢，中國 7 月份工業生產增長 4.8%，比起 6 月份的 6.3%，增長有所放緩。中國零售業成長 7.6%，也低於 6 月份的 9.8%，低於市場預期的 8.5%。

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.6 美元，或 0.2%，至每盎司 849.7 美元；9 月鈀金上漲 5 美元，或 0.35%，至每盎司 1421.70 美元。