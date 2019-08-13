貴金屬盤後－港反送中惡化 美中關係降至冰點 避險情緒濃厚 金價維持高位

美中貿易戰持續升溫、聯準會再次降息呼聲高、香港反送中情勢惡化，投資人漸轉往避險性資產黃金、日圓、債券等，週一 (12 日) 金價小幅上漲，維持在六年來高位的 1500 美元。

香港反送中事件持續惡化，全民罷工，導致香港機場交通癱瘓，週一 (12 日) 香港機場航班全面取消。川普政府官員近期敦促中方避免使用暴力，中方懷疑美國中情局介入香港反送中事件，美中關係降至冰點。

12 月交割的黃金上漲 6.65 美元，或 0.43%，金價以每盎司 1523.85 美元作收，黃金在上週五收盤時出現小幅下挫，但每週上漲平均上漲 3.5%，為 6 月 21 日以來的最大漲幅。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

國際局勢動盪，有利黃金上行。由於美中貿易緊張局勢、意大利恐提前改選，以及日漸加劇的香港抗爭活動等隱憂，造成股市波動，避險資產如黃金、債券、日圓等受到投資人青睞。

老牌外匯經紀商 Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 在一份報告中表示，黃金六年多以來，首次突破 1,500 美元且價格一路持續在破紀錄高位，顯示市場避險情緒濃厚。

鑑於貿易戰的緊張局勢升級，高盛集團今年首次上調其黃金預測，將金價未來 3 個月和 6 個月預測，上調至 1575 美元和每盎司 1600 美元。

高盛週日 (11 日) 在一份報告中表示，美中貿易戰對美國經濟的影響，比他們預期的要大，並警告經濟衰退風險已經上升。與此同時，美債 10 年期公債殖利率跌破 1.66%，觸及 52 週以來最低點。

9 月交割的白銀下跌 1.3 美分，或 0.08%，收於每盎司 17.058 美元。

FX Empire 資深市場分析師 James Hyerczyk 表示，「香港罷工一消息推動了美國股市，全球公債殖利率下跌，使黃金成為更具吸引力的投資。」

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 2.3 美元，或 0.27%，至每盎司 861.4 美元；9 月鈀金下跌 8.6 美元，或 0.6%，至每盎司 1421.9 美元。