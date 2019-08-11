技術分析師：除非達到這個水平 否則別投資黃金

本月最閃閃發光的金融商品是黃金。8 月以來標準普爾 500 指數下挫 2%，而黃金價格飆升 5%。它的反彈推動黃金價格突破 1500 美元，達到 6 年多以來的最高水平。

但 Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 說，不要在這波反彈中進場買進。

他表示，「它開始有點漲過頭了，」「換作是我，我會這樣交易：我會按兵不動，在這裡獲利了結，等到 SPDR 黃金信託 ETF (GLD-US) 回落至 130 美元左右，然後我才會在那樣的回調並確認支撐點後進場成為買家。」

本週稍早，SPDR 黃金 ETF 曾觸及高點 142.47 美元，它需要從當前水平再下降 8% 才能達到 Johnson 的 130 美元目標。

Johnson 補充指出，「在較長期的設定中，它最高目標可以達到約 160 美元。因為這在不錯的整合區間中是個非常有意義的上行突破價位。」

SPDR 黃金 ETF 升至 160 美元意味著還要再上漲 13%，上次高於這個價位是在 2013 年。

Tengler Wealth Management 首席投資策略師 Nancy Tengler 曾在 7 月中旬預測，黃金交易近期將有大行情。自她釋出這項預測後，SPDR 黃金 ETF 已上漲 5%。

但是，她並不認為黃金進入長期牛市。

Nancy Tengler 說道：「如果我認為全球經濟成長放緩將會影響美國，那麼利率就會變為負值，屆時我就會買入黃金。」

Nancy Tengler 表示：「如果我認為，一如我相信的，事情將會有個結果，最終美國一定會與中國達成協議，儘管可能不是很好的協議，股票將開始反彈並跑贏黃金，那時你就可以賣出，改去投資高股利的股票。」

SPDR 黃金 ETF 仍比 2011 年 9 月的歷史最高點低 24%。