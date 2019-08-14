貴金屬盤後－美延遲部分關稅 緩解貿易情勢 黃金自六年高位微跌

美國總統川普決定，將延遲部分中國貨品的進口關稅至 12 月再執行，貿易戰緊張情勢受到緩解，舒緩市場對全球經濟放緩的擔憂，週二 (13 日) 金價從六年高位 1500 美元微跌。

由於香港的政治抗爭癱瘓金融，加上全球公債殖利率倒掛，金價在早些時候的交易中創下六年新高，一些分析師甚至表示，在局勢不穩定以及多國公債殖利率負值情況下，黃金會是最受青睞的避險資產，估計有望突破 2000 美元。

12 月交割的黃金下跌 0.65 美元，或 0.04%，金價以每盎司 1512.35 美元作收，一度觸及 1545.95 美元，是 2013 年 8 月以來最高水平。

今年黃金表現，5 月下旬金價暴跌，突破 1300 美元，而 8 月黃金期貨價格上漲超過 5.2%，到目前為止累計為 18%。

TD Securities 商品策略師 Daniel Ghali 表示：「我們確實認為黃金將暫時走高...... 未來幾年，由於政策遭到常規性的變動可能性增加，金價上看 2000 美元」。

黃金日線圖 (圖片: AFP)

分析師警告稱，如果北京方面決定以軍事行動對香港進行制裁，香港情勢將急速惡化，增加對避險貴金屬的需求，因此黃金在早盤時段上漲。

阿根廷現任總統馬克里在上週末 11 日舉行的總統初選中，意外慘敗給挑戰者費南德茲 (Alberto Fernandez)，使得阿根廷幣值披索在 12 日盤中應聲暴跌 20%，市場交易員擔憂，這意味著阿根廷恐走上違約之路，並將重拾匯率與資本管制政策，加劇了市場避險買盤情緒。

美國 7 月通膨數據，高於市場預期，則削弱了早前的黃金漲幅。黃金多頭也觸及到債券市場，其中 10 年期美債的殖利率跌至 2016 年以來的最低水平，而 30 年期美債殖利率也正走向歷史低點，有利黃金上行。

9 月交割的白銀上漲 2.2 美分，或 0.13%，收於每盎司 16.957 美元，早前一度觸及 17.42 美元，也創下自 2018 年 1 月以來的最高位。

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 0.15 美元，或 0.02%，至每盎司 857.9 美元；9 月鈀金上漲 1.9 美元，或 0.13%，至每盎司 1449.4 美元。