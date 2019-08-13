最新！美中釋出好消息 延遲加徵手機、筆電等部分產品新關稅

週二 (13 日) 晚間最新，美中傳出好消息，除了雙方持續進行談話外，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，原訂於 9 月 1 日針對 3000 億美元中國輸美關稅清單課以 10% 稅率中的商品中，已將手機、筆電將延遲至 12 月 15 再課以關稅。

美國貿易代表署表示，基於健康，安全，國家安全和其他因素，已刪除新關稅清單中的某些產品。

此外，將對手機、筆電、電玩遊戲機、玩具、電腦螢幕以及部分衣服、鞋子等產品，延遲至 12 月 15 日再課以關稅。

受此消息激勵，原先預計本輪新關稅祭出後，恐難逃一劫的蘋果與其相關供應鏈應聲飆高。

台北時間週二 (13 日) 下午 10 點 10 分許，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲逾 4.80%，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.37%，Nike (NKE-US) 上揚 1.49%，費城半導體指數上漲 2.69%，道瓊漲逾 380 點，暫報 26287.69。

蘋果股價走勢圖。(圖片：investing)

美國貿易代表署補充說，將對需要額外關稅的產品進行排除程序，此外，中國商務部表示，中方代表劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽通話，雙方約定未來 2 週內再次再次召開電話會議。美中預計下一輪貿易談判將於 9 月舉行。

以下是美國貿易代表署完整聲明：