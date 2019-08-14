打破壟斷 直接拆了大型科技公司？FTC主席：我準備這麼做

上個月，美國司法部與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 聯手，啟動大規模的反壟斷調查，最新周二(13 日) FTC 主席 Joe Simons 表示，如果有必要，他準備分拆這些大型公司。

美國聯邦貿易委員會正在調查大型科技公司，是否透過收購小型的科技公司，來造成市場壟斷，損害競爭力。

Joe Simons 表示，他知道將這些大型科技公司分拆，會有挑戰性與高難度，「然而，如果這是讓市場恢復健康競爭的方法，我會願意這麼做」Joe Simons 強調。

「儘管這樣的方式並不理想，但是如果必須得這麼做，那麼我就會去做」Joe Simons 表示。

Joe Simons 強調，許多大型公司透過收購競爭對手，造成市場壟斷。他特別舉了 Facebook 併購 Instagram、Google 併購 Waze、Amazon 併購 Diapers.com 為例。

在實際程序上，該如何分拆？Joe Simons 表示，FTC 需承認「我們犯了錯誤」，然後請求司法單位通過這樣的決議，來分拆這些大型公司。

司法部以及美國聯邦貿易委員會都有反壟斷執法權，近期，雙方已針對大型網路平台、社群媒體等有壟斷的疑慮而啟動調查，包括 Facebook、Google、Amazon、Apple 都面臨新的監管風險，若這項分拆建議成真，將使大型科技公司壓力進一步提高。

截稿前，FTC 尚未對 Joe Simons 的談話發表言論。