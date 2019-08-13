【華冠投顧】V轉失敗 打底關鍵看甚麼?

2019.08.13 盤後分析

#大盤短評： 08/06 低點 10180 若跌破能否走出破底翻結構。

#盤勢分析

昨天美股大跌，但嚴格說起來昨天並沒有特別新的利空，媒體將下跌主因再次推給貿易戰外，就是阿根廷總統初選執政黨失利影響，但是基本上應不足以造成美股重挫，另外香港昨晚也未傳出進一步的衝突，實際上能解讀的主因還是來自美債殖利率倒掛趨於嚴重，世界的動盪持續讓市場避險情緒上升，而不管美股台股，這波反彈從技術面觀察都比較偏向短線的急殺造成乖離率過大的反彈，因此還是要提醒投資人勿將反彈當回升。

回到台股，台股今天受美股影響終場下跌 109 點，量能 1177 億元，量能儘管較為委縮，但是量縮程度持續不足，近期不斷提醒 V 轉的機率相對小，昨天也提醒反彈來到短線反壓，儘管從小時線觀察出現空頭結構破壞，但重點往往再下一次的修正過程能否順理出現止跌，因此接下來若持續下跌，首要觀察 08/06 低點 10180 能否在三日內出現破底翻結構，若出現則短線落底機會大增。

#個股方面

5G 相關主流類股從昨天起開始有轉弱跡象，昨天相對強勢的基地台部份，今天出現修正，其中指標股 2345 智邦下跌 4.49%、近期相對強勢的 4906 正文下跌 3.48%、3704 合勤控也修正 2.58%，散熱族群儘管早盤一度強攻，但近期散熱指標 6230 超眾仍收跌 2.41%、3653 健策也下跌 2.46%，所幸這些標的的多頭架構並未被破壞，仍能持續追蹤，而銅箔基板三雄 2383 台光電、台燿、6213 聯茂儘管近期持續強勢，但短線已經漲多，追價記得留意風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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