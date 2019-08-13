【華冠投顧】鴻海，若有更低的價位，絕不能錯過；繼續買！

全球政經動盪之下，金融市場再次受衝擊。

『屋漏偏逢連夜雨』，中、美貿易戰無解加上香港反送中行動，警民衝突升級。週一，約有五千名抗議民眾湧入香港國際機場，導至官方取消當天剩餘航班。隨後，若中國當局以解放軍壓制，這下子『天安門事件』有可能會重演。因香港是亞洲金融重鎮，金融市場受其影響的程度不容小覷。

台股就如昨日文中推演圖之預期，下方區間今日進入了。後市可觀察 10290-10180 支撐區之力道強弱，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，若依目前庫存問題已漸趨和緩，市場需求具回溫之跡象來看的話，預計在 08/26 除息之前，有續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』，來到長期大支撐區之後，目前仍位居低檔整理，後市持續上攻機率高，見下圖。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。

2317 鴻海：

七月營收 3980 億元，月增 0.37%，連五個月正成長。預期，在新 iPhone 即將發布之際，有利於下半年營收表現。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師