【華冠投顧】台股年線震盪盤、美中貿易是關鍵

大盤趨勢》

台股今天持續測試年線支撐，不過，由於尾盤賣壓出籠，使得指數在最後一盤下壓，終場下跌 107 點。目前市場上的利空消息不斷，除了美中貿易戰之外，香港的反送中事件擴大，將可能擴大整體金融市場的穩定。而美中貿易戰此次的範圍擴大到終端消費電子，後續影響到消費者的購買意願，加上廠商的預期心理，下半年的經濟表現將出現放緩。

先前的反彈線型，在本周開始進入整理，而指數是否能夠維持橫向整理，就須觀察本周是否能夠守住前波低點。如果指數守住前低，則代表多方仍未棄守，10 月份開始，年線扣抵值進入低檔區，將會有利年線翻揚；反之，若指數再出現新低點，則大盤將可能回測年初一月的低點，若此則台股仍有整理的可能。

美國的關稅一旦祭出，代表後續將影響美國經濟表現，導致美股出現反轉現象，加上川普聲望下跌，如果單靠打壓中國來支撐自己的聲望，那麼還必須要把經濟成長率，維持在一定的水準之上。對於美國民眾而言，關稅將提高產品價格，進一步壓低消費者的實質可支配餘額，後續所誘發的連鎖效應，將影響美國經濟成長。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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