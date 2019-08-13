小型股落後大盤 指向股市觸頂？其實另一種指標更加準確

近來美國小型股的表現，一直落後於大盤，許多分析認為，大小型股表現分歧，暗示股市將觸頂，危機來臨。但分析師 Mark Hulbert 從統計數據來看，認為大型股之間的表現分歧，可以更有效看出股市的高點。

在 S&P 於 7 月 26 日創新高，之前三個月，上漲了 3.4%，小型股代表羅素 2000 指數 (Russell 2000 index) 卻下跌 0.8%，iShares Micro-Cap ETF 也下挫 3.4%。

的確，歷史經驗曾經顯示，在股市達到高點轉崩盤之前，小型股的表現落後於大盤。例如金融海嘯危機前，2007 年 10 月大盤創下新高，當時小型股就發生過落後大盤的情況。

不過，歷史經驗也曾顯示，小型股領先大盤時，亦出現了股市的高點，例如 2000 年科技泡破的時候。當時，在 2000 年 3 月 24 日股市創下新高，此前三個月，S&P500 僅漲了 5.1%，但羅素 2000 指數則大漲 19%。

所以哪一種情況才是符合多數的規則？Mark Hulbert 根據 Ned Davis Research 統計計算，自 1926 年來，股市創下波段高點的前三個月，大小型股表現差異。

統計共 29 次股市觸頂的結果顯示，有 15 次，小型股表現超越大型股，而落後大型股的表現，則有 14 次。

為什麼似乎難有一致性的規則？Market Extremes 的總裁 Hayes Martin 表示，雖然小型股的確常在股市大盤創高點之前，落後於大型股，不過在觀察高點前三個月時，小型股與大型股的趨勢差異，不一定會立刻出現。

「在主要大型股達到頂峰之前，小型股們之間的表現，可能會出現分歧很長的時間，這也是為什麼，小型股的疲弱，不一定立刻指向大型股將崩盤的原因。」Hayes Martin 解釋。

那有更好的觀察指標嗎？Hayes Martin 認為「大型股之間表現分歧，是預測股市高點的更好指標」。

Hayes Martin 將 S&P500 個股的權重設定相等 (RSP)，與原本的 S&P500 指數比較。當股市只剩下權重高的股票上漲時，可能還可以支撐 S&P500 指數，但若將各股換算成權重相等時，將使大型股間表現分歧的模樣現出原形。

若以這項指標來看，我們現在位在哪呢？目前來看，權重設定相等的 RSP，與原本的 S&P500 指數表現並無太大差異。也就是說，從以上兩種指標來看，市場認定股市熊市即將到來的說法，並不能完全肯定。

紅: S&P500 藍: 權重相等的 S&P500(RSP) (來源: MarketWatch)

當然，這並不代表股票市場現在毫無風險。目前市場的負面影響因素眾多，仍可能造成波動。但是，從大型股表現尚未出現明顯分歧之前，Mark Hulbert 認為，股市已出現頂部的言論，似乎言之過早。