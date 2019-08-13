提防馮京變馬涼！想買福特汽車股票就別買代碼FORD

幾乎每次福特汽車發布重大消息時，總是有些投資人錯誤地下單買進醫療監控系統和其他電子設備攜帶箱的小型製造商 Forward Industries，這是因為市值只有 1000 萬美元的 Forward Industries (FORD-US)，它的交易代碼為「FORD」，而生產汽車的福特汽車 (F-US) 的股票代碼為「F」。

據兩位研究投資人購買錯誤股票情況的教授說，這種情形和股票代碼混淆的其他例子，可能會浪費投資人每年超過 100 萬美元的交易成本。這些成本加起來原本可為投資人試圖為退休或其他長期目標省錢之用。

Rutgers 大學 Camden 金融學助理教授 Andrei Nikiforov 說，「大多數投資人通常要一週或更長時間之後才發現錯誤並進行修正，」「這也差不多是當投資人一旦意識到他們搞錯了時，股票價格回復正常所需的時間。」

Nifkorov 與助理教授 Vadim Balashov 一起撰寫了一篇關於這個主題的研究論文。他們發現一些投資人甚至沒有賣出他們錯買的股票。相反，他們只是將這種行為自我合理化為一項不錯的投資。

「HP」不是印表機公司或惠普企業 (Hewlett Packard Enterprise)

「HP」也常讓投資人感到困惑。當以「惠普」為名的兩家科技公司還在同一個科技集團裡時，石油服務公司 Helmerich & Payne (HP-US) 的股票就已經用「HP」作為股票代碼進行交易了。而生產 PC 的惠普 (HPQ-US) 股票代碼是「HPQ」，而惠普企業 (HPE-US) 則以「HPE」進行交易。

Helmerich & Payne 股價走勢

Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 和工具製造商 Snap-on (SNA-US) 也經常讓人感到困惑。新的視訊會議公司 Zoom Video (ZM-US) 和交易清淡的中國無線公司 Zoom Technologies (ZOOM-US) 也經常被彼此誤認。而 iPhone 製造商蘋果 (AAPL-US) 和擁有酒店的房地產公司 Apple Hospitality REIT (APLE-US) 也經常混在一起。

目前已破產的電子零售商 Tweeter Home Entertainment 在 Twitter (TWTR-US) 於 2013 年申請 IPO 後飆升近 1000%。那是因為 Tweeter 當時的股票代碼是「TWTRQ」，而 Twitter 已經註冊了「TWTR」。

「聰明」資金也經常搞錯

這不僅僅是小型的散戶個人投資人常犯的錯誤，Nikorov 和 Balashov 發現，股票市場的混亂局面也可以讓複雜的機構投資人陰溝裡翻船。

Nikorov 說，「最大的意外是發現機構投資量激增，大型資金經理人也加入混亂交易。」

Nikorov 和 Balashov 假設散戶投資人犯錯的比率較高，但 Nikorov 表示，演算法交易的興起可能是大型共同基金和對沖基金被愚弄的原因。

Nikorov 說，「電腦掃描股票並尋找盤勢中有明顯走勢的標的。因此，如果出現一個無法解釋的漲跌，演算法不會去試圖找到理由，就只是跟進買賣。」

那麼投資人該如何避免犯這種錯誤呢？當然，購買股票的投資人需要做好功課，買對正確的股票是自己的責任。

但 Nikorov 表示，美國證券交易委員會 (SEC) 和交易所可以更適當地警告投資人有類似股票代碼的股票，特別是因為他和 Balashov 發現超過 55% 的上市公司與其他公司共同擁有一些相近的名稱或交易代碼。

Nikorov 表示，最有效向投資人示警的方式是由 SEC 或交易所向線上經紀商公司提供這些股票的清單，以便經紀人可以在投資人想要買進個股或股票代碼類似於另一股票的股票時添加警語。