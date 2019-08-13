歐洲手機市場蘋果落後 三星贏了面子、輸了裡子

根據調查結果顯示，蘋果智慧型手機在歐洲的出貨量差強人意，排行前五大廠牌的末段班。然而位居首位的三星，看似風光，利潤表現卻呈現衰退，不免讓人擔憂。

據專門發布蘋果 (APPL-US) 消息網站 Patently Apple 一份最新報告，關於蘋果全球 iPhone 出貨量的報告，報告顯示蘋果出貨量在 2019 年第二季度下降了 18.2%，是前五大智慧型手機 OEM 的最高跌幅。

儘管蘋果在美國和中國市場的 iPhone XR 取得了巨大的成功，據近期發布了一份新的分析報告顯示，蘋果在歐洲的 iPhone 表現卻位居末段。

與美國和中國城市不同，蘋果的 iPhone XR 在歐洲排名第五，第二季度銷量為 180 萬台。三星憑藉他們的 Galaxy A50 出貨量達到 320 萬台，位居首位，其次是 Galaxy A40 的 220 萬台，排名第四的 Galaxy A20e 為 190 萬台。 小米以 2 百萬單位的 Redmi Note 7 獲得第三名。 Galaxy A50，其頂級中端智慧型手機的售價為 349 美元。

2019Q2 歐洲前五大出貨量的智慧型手機 (圖片: www.patentlyapple)

7 月底，Patently Apple 發布了一份名為「蘋果和三星都看到了消費者選擇低端智慧型手機型號的趨勢」的報告，而前五名的智慧型手機清單證明了這一點。 令人驚訝的是，華為在第二季度沒有一款智慧型手機在前五名的名單中。

隨著三星迅速適應消費者情緒的轉變和多種型號的選擇，輕鬆地以 40.6% 的市場份額搶占歐洲的龍頭，年成長率達到 20%。 小米有 48% 的年成長率。 蘋果則顯示為負年成長率的 - 17%。

2019Q2 歐洲智慧型手機出貨量統計 (圖片: www.patentlyapple)

隨著華為在第二季度下降 16%，歐洲營運商可能希望引進其他的 Android 品牌，以便為三星在中端智慧型手機的市場中帶來競爭。 也可藉此打開迎接 Oppo 和 Vivo 等其他頂級中國智慧型手機型號的大門。

儘管三星在歐洲推出了新款 A 系列中端市場智慧型手機，但其利潤在第二季度大幅下滑，部分原因是其旗艦智慧型手機賣得不好。因此對於三星來說，這是一個表面的勝利，他們的出貨量「增長」，但毛利卻沒有實質幫助到公司。