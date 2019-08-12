中國新能源車銷量翻盤、出現2年多來首度下滑

根據中國汽車工業協會 (China Association of Automobile Manufacturers，CAAM) 所發表的最新統計數據，中國 2019 年 7 月份的新能源車 (NEV) 銷量，出現了近兩年多來首度的減少。

中國今年 7 月的新能源車銷售數量，較去年同期減少 4.7% 至 8 萬輛。與 6 月時的年增 80%，呈現出極大的對比。

而在所有車輛的銷售數量方面，今年 7 月則較去年同期減少了 4.3%。是連續第 13 個月的減少。而在先前的 6 月時減少了 9.6%，5 月時減少 16.4%。自去年美中點燃貿易戰火後，2019 上半年的中國車市，也創下了 1990 年代以來的減少紀錄。

中國汽車工業協會的高層表示，由於上個月在新能源車的購車補貼有所減少，認為「新能源車銷量減少的主因，出在制度的改變」。

中國新能源車銷量翻盤、出現 2 年多來首度下滑。(圖片：AFP)

另外在中國 2019 全年的汽車銷量方面，中國汽車工業協會預測將較去年減少 5% 至 2668 萬輛。而新能源車的銷量，則從原先所預估的 160 萬輛，下修至 150 萬輛。

若以新能源車龍頭比亞迪 (BYD)，與另一家新能源車品牌江淮汽車的情形來看，在今年 7 月份的新能源車部分，銷量各下滑了 11.8%(賣出 1.66 萬輛) 及 66.5%(1738 輛)。

特別是江淮汽車的情況，在今年前 7 個月的電動車銷量累計 4 萬輛，以年增率來看是正的 61.7%。有人形容該車廠 7 月的銷量表現，根本就是「翻車」的狀態。