政院拍板！電動機車補助階梯式調降 明年最高1萬元

為推動機車產業升級轉型，行政院今 (8) 日拍板，購買電動機車最高補助 1.2 萬元將階梯式調降，明年最高補助 1 萬元，共編列經費 13.73 億元，可補助 16.78 萬輛，並將輔導 1 萬家機車行升級轉型。

經濟部上午在行政院會報告「機車產業升級轉型輔導」。在「電動機車補助」部分，考量政策穩定性，引導車廠持續投入資源開發電動機車，明年換購電動車將從補助 1 萬元降至 7000 元，但如果是使用國產電池的車款，將從補助 2000 元加碼至 3000 元，以引導關鍵組件國產化。

「燃油機車補助」方面，考量明年出產的七期燃油車在降低空汙的效果上也有相當效果，因此政府自明年起，也會給予重型車 5000 元、輕型車 3000 元的補助，以加速老舊機車汰換。

另外，在「機車行升級轉型」部分，政府一方面提供基礎訓練，教導維修電動車技能新知，並要求電動車車廠釋出維修與銷售機會；二方面也提供有助營運升級的專案貸款。

行政院長蘇貞昌指出，基礎訓練從 9 月 1 日起開班，政府不僅提供訓練，更致贈經濟部、環保署、勞動部 3 個部會首長共同署名的結訓證書，可將證書掛在店門口當做中央技能認證的活招牌；還可在受訓同時，獲得專案貸款相關資訊，解決資金需求問題。

蘇貞昌表示，台灣有「機車王國」之名，平均 1.5 人 1 輛，無論是密集度、零組件製造及產業完整度，都是數一數二，在時代浪潮與環保要求下，機車與智慧科技整合，並朝電動化發展，已成時勢所趨，但卻對傳統機車業者及全國 2.8 萬家的機車行帶來衝擊，政府必須加以因應。