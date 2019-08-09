「泰坦計畫」仍在？傳蘋果擴大自駕車團隊規模

據外媒報導，在過去的幾個月當中，蘋果 (AAPL-US) 仍在擴大該公司的自駕車測試團隊，在加州的車隊中添加更多經過認證的司機駕駛，以持續進行自駕車測試，並建立該公司的自駕車隊。

根據加州 DMV 的數據顯示，蘋果目前擁有 69 輛自動駕駛測試車輛和 143 位司機。與今年 3 月份的數據相比，蘋果並沒有增加車輛，而是增加了駕駛司機的數量。數顯示在過去的 4 個月當中，司機數量增加了 33 人。

蘋果當前的駕駛人數與特斯拉相當，但是仍遠遠落後於其他企業的自駕車測試車隊。Waymo 目前擁有有 135 輛自駕車和 321 名司機駕駛。通用汽車則擁有 258 輛自駕車和 760 名司機。

長久以來，外界普遍認為蘋果將以某種身份進入自駕車市場。早在 2014 年，就曾有傳言指出蘋果開展了「泰坦計畫」(Project Titan) 自動駕駛計畫。隨後，蘋果在 2016 年向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上呈文件，表明蘋果計畫通過用機器學習來提升產品和服務，其中也將包括汽車和運輸產業，以期在自駕車開發領域中獲得更多自由度。

但是，也在 2014 年同年，蘋果解雇了數十名泰坦計畫員工，似乎轉向為其他汽車公司開發軟體系統，而不再是生產任何汽車硬體。

然而在 2017 年蘋果取得加州機動車管理局的自駕車道路測試許可。同年 6 月，造車計畫也得到庫克證實。此外，也傳出消息表示蘋果正與中國公司 Contemporary Amperex Technology 合作開發電池，隨後蘋果申請跑車中的高壓電池電源轉換器的專利也浮出水面。

今年 3 月，更是傳出特斯拉電動系統主管 Michael Schwekutsch 加入蘋果的一個特殊計畫團隊，並肩負著蘋果一些最機密的研究計畫。據悉，這些機密計畫當中就包含了開發自動駕駛汽車的「泰坦計畫」。6 月份時蘋果收購了自駕車新創 Drive.ai，並從特斯拉等競爭對手企業挖角了一些工程師。