〈日韓貿易戰〉應對日本出口管制 傳三星從比利時採購關鍵材料

日本政府對南韓實行了半導體材料出口的限制，針對光刻膠、氟化氫和氟化聚酰亞胺等 3 項材料緊縮管制，不少南韓的半導體大廠恐因原料缺乏而大受衝擊，三星電子自七月起也急於確保供應的來源。如今，有報導指出，三星電子正在從比利時採購用於晶片製造的化學材料，以因應相關的出口限制。

南韓漢陽大學半導體工程教授 Park Jae-keun 曾是三星半導體部門高管，他透露，為因應日本出口限制，三星電子正在從比利時一家公司採購極光阻劑。據悉，三星已經購買了 6 至 10 個月份量的材料。

Park Jae-keun 並沒有透露比利時供應商的名稱，但分析師認為，可能是 EUV Resist Manufacturing&Qualification Center，一家由日本化學大廠 JSR 和比利時研究中心 IMEC 於 2016 年所成立的合資企業。

Park Jae-keun 表示，由於三星電子已經獲得了相關材料的供應源，「日本出口限制的影響有限，而且日本企業相關的銷售額正在下跌。」

三星電子對此不表示任何評論，但表示該公司正在使供應商多樣化，以應對日本的出口限制。

隨著日韓之間的貿易爭端持續升級，三星電子等半導體大廠的風險也同樣增長。

負責公司行動業務的三星電子執行長高東真 (Koh Dong-jin) 曾表示，如果日本的出口限制持續下去，該公司的智慧型手機業務可能在三到四個月後開始受到影響。

此外，南韓記憶體晶片製造商 SK 海力士執行長李錫熙 (Lee Seok-hee) 在上月也曾飛往日本，將與日本當局討論關鍵半導體材料出口縮限後的原物料問題。該公司在上個月的電話會議上表示，正致力於使供應商多樣化，並儘量減少產量，盡可能順利地進行生產。