【日盛投顧】狹幅震盪力守5日均線

◆盤勢分析

1. 上週五在美國總統釋出中、美貿易可能更惡化的訊息，全球股市仍是動盪不安，台股颱風假歸來，市場氣氛觀望，指數狹幅波動，最終下跌 22.13 點，跌幅 0.21%，收在 10,472.36 點，成交金額為 1240.17 億元。三大法人合計賣超 32.47 億元，外資賣超 37.83 億元、投信買超 4.15 億元、自營商買超 1.22 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量平，後勢仍需回檔量縮，反彈量增，相對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為年線 (約 10380 點) 至前低 10180 點附近，壓力為季線 (約 10650 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（31）小於 50，短線弱勢整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.07%，收在 137.61 點，同步加權指數走弱。支撐為年線 (約 132.5 點) 附近，壓力為月線(約 140.4 點)，KD 指標反轉向上，9 日 K 值（36）低於 50，短線弱勢偏多。

4. 觀盤重點：指數守穩 5 日均線，尚有止穩反彈機會，但季線下彎形成反壓，不容忽視，因此不宜過度追高，採區間操作，且留意後勢不可跌破前低，台股選股方向可留意營建、IC 設計、PCB、散熱模組、5G、內需、運動休閒等。

PCB、蘋概、系統整合、遊戲、橡膠、太陽能相對強勢

1.PCB：銅箔基板 6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電等股價盤中創高，8358 金居取得 AMD 相關供應商，股價強漲三日。2316 楠梓電有望母以子貴，股價表現亮眼。

2. 蘋概：2474 可成、6456 GIS-KY 受惠貿易戰客戶提前備貨，3Q 業績看俏、4938 和碩 2Q 營運表現優於預期，股價皆呈現跌深反彈。

3. 系統整合：3029 零壹、七月營收創下佳績、2453 凌群、6214 精誠上半年營收創高，股價紛紛走強，帶動族群強勢上攻。

4. 遊戲：3293 鈊象七月營收獲利登峰，股價同攀新高，帶動同族群 4994 傳奇、3083 網龍、6111 大宇資等股價聯袂上揚。

5. 群光集團：2385 群光、6412 群電 7 月營收、2Q 財報繳出優異成績單，母子股價衝高表現。

6. 橡膠：2101 南港 2Q 營運創近 3 年新高，股價走升，帶動相關個股 2105 正新、2106 建大股價收紅。