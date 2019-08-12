台股盤中－美中談判再生變 蘋概、中小型股逆勢回攻 10500點震盪

美國總統川普指可能取消原訂 9 月的經貿磋商，為談判再添變數，美股四大指數上週五收黑，不過，台股今在台積電開盤小漲撐盤，指數開盤小跌 2.7 點，以 10491.79 點開出，但台積電隨後紅翻黑，指數早盤一度跌逾 50 點，觸抵 5 日線後吸引低接買盤介入，蘋概、中小型股逆勢助攻，大盤一度翻紅，但追價意願有限，指數落在 10500 點上下震盪。

美國總統川普本月來對美中貿易戰已經祭出了兩個大招，分別是再對 3000 億美元陸製產品加徵 10% 懲罰性關稅，及宣布中國大陸為「匯率操縱者」，想不到日前再暗示可能取消預定 9 月舉行的經貿會談，為美中達成貿易協議增添不確定性。隨著美中駁火更加猛烈，華為禁令解鎖暫無望，美光、英特爾等華為供應鏈下跌，美股四大指數同步收低。

蘋概三王中，台積電今天都在平盤下小碎步游走，鴻海、大立光則率先翻紅；由於華為禁令的 90 天寬限期將在美東時間 17 日到期，恐將無望解令，蘋概股今天趁勢表態，建準亮燈漲停，可成、及成都大漲超過 5%，嘉澤、亞光、強茂等也都勁揚逾 3%，表現相當亮眼。

相對地華為概念股則顯疲弱，彩晶跌超過 3%，群創、智易、群登、新復興、華通、欣興等都呈現下挫。

盤面上還有散熱、銅箔基板、5G、PCB 相關個股為人氣指標，散熱領頭羊超眾股價續創新高，業強亮燈漲停，曜越、泰碩、鴻準、奇鋐等都表現不俗；銅箔廠金居急拉漲停；5G 商轉在即，也讓網通設備族群強強滾，揚智勁揚超過 7%，啟碁、合勤控、眾達 - KY、台數科、明泰等都獲大單敲進。

整體來說，今天為上市櫃公司 7 月營收最後公告，14 號為上半年財報公告最後期限，業績、獲利優異股，可望獲買盤青睞及支撐股價續航力道，台股今天一度重返 10500 點，但是上檔還有半年線 10634 點及季線 10647 點兩道壓力關卡，因攻高無力，大盤又翻黑震盪，短線若要上攻挑戰兩道技術線大關，就需要外資回籠助威。