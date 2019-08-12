【豐銀投顧】小心再一次的測底

◆盤勢分析

這幾天雖然美股一再反彈大漲，台股也在 8/6 當天打了一根大釘子。就長線而言，的確在 10200 點附近會有支撐點，但這並不能反推該處不會再回來測一次。以目前的國際情勢而言，九月份很有可能不會再有中美貿易談判。另外在亞洲方面，香港的情勢越來越不穩定。這些都是不定時的炸彈，再加上日韓貿易戰還沒有停止的跡象，這種種的因素都使得 VIX 指數遲遲無法快速回落月線之下。在此教大家一個看盤技巧，只要 VIX 指數在月線之上，那麼指數就很容易不穩定，就很容易形成不理性的下跌。台股短期雖然見底，但美股真能一再創新高嗎？從聯準會透露給市場的訊息是不要期待太多。中美對抗招式會越來越狠，現階段的操作手法不是長線，就是極短線。

最近的操作不能見漲追漲，見跌殺低。以今天的例子來說，早上有媒體大篇幅報導「華為供應鏈火熱」，其實這個標題讓人非常懷疑。華為供應鏈早就反彈了一陣子，這個時候才告訴大家供應鏈火熱，不覺得很可疑嗎？果然今天散熱族群個股全面開高走低，就是最明顯的例子。這個時候操作不要太急，最好開始佈局內需相關類股，而不要佈局外銷型電子股。例如我們先前一再介紹的 9946 三發，今天又再創波段新高，另外佈局的 5512 力麒也在今天傳出第二季獲利大爆發。這都跟我們之前所掌握的基本面相去不遠。九月份之前，盡量將資金往傳產、生技、營建、遊戲股，相信會比一般的電子股安全許多，這是筆者一點小小的建議。

另一方面，也可以留意前波很夯的業績爆發股，例如 TWS 概念股就是不錯的標的。前波強勢的專業聲學模組公司 6679 鈺太，該公司生產的微機電系統（MEMS）麥克風是台灣第一大，其中筆電用的 MEMS 麥克風，在全球筆電市場處於第三大供應商。目前該公司的產品，主要可以廣泛用在耳機、手機、筆電、醫療級助聽器、智慧音箱，甚至網通與車用領域。目前股價回檔，回到合理的價位時也是可以開始注意向下佈局的時機點，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

