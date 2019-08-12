壞消息讓美股上沖下洗 分析師：保持投資是明智之舉

雖然美股的波動在上升，不確定性在增加，國際間的壞消息時有所聞，不過一些分析師相信，隨著秋季即將到來，美股前景依舊顯得光明。

多名投資者認為，美股持續多頭的證據包括：迄今為止美國經濟持續成長、全球央行還在降息，而製造業也可能復甦。因此，保持投資是明智之舉，避開受頭條新聞影響，而是去習慣它。

美國經濟仍在擴張

BCA Research 首席策略師 Peter Berezin 表示，如果下半年沒有見到全球央行激烈的寬鬆政策與加速成長，不必過於驚訝，央行通常對昨日新聞做出反應，因此貨幣政策推出時間會延遲，但這種延後，對股市來說正好是個很好的環境。

Berezin 與許多專家均相信，美國經濟仍會持續擴張。

SLC Management 投資策略主管 Dec Mullarkey 指出，美國經濟至少在未來 1 年半，將會以 2% 或更高的速度繼續成長，這足以支撐市場，並保持消費者及企業部門的債務，處於可控的水準。

美國第 1 季消費者債務來到 14 兆美元的高水位，但由於利率仍低，違約狀況依然處歷史的低水準。不過，企業及消費者破產申請情況，在 7 月確實增加了 5%，許多都發生在美國南部的州。

股市過度悲觀後可能反彈

還有一些超級多頭，像是 Fundstrat Global Advisors 的 Tom Lee，則提出多項指標，認為美股還將進一步上揚。

Lee 提出 5 個跡象，表明美股還會再漲，包括：

1. 自 1971 年以來，每當聯準會降息，6 個月後股市中位表現為上揚；

2. 當「恐慌指數」VIX 指數突然攀高，過去 7 次中有 5 次，事後證明股市見底；

3. 當日線「相對強弱指數 (RSI)」低於 30 時，過去 6 次均出現強勁反彈；

4. 自 2009 年以來，單日下跌 3% 時，是股市過於恐慌的表現，因此還會回彈；

5. 自 1987 年以來，市場情緒指標為 - 26，表明過於悲觀。

Lee 指出，在此 5 大利多之下，歷史數據顯示，未來 6 個月美股平均回報可達到 12%。

貿易戰仍是最大變數

Berezin 及 Mullarkey 相信，只要貿易戰不繼續升級，製造業依當前發展，有望見到復甦，但這仍是市場最大的懷疑。

Mullarkey 表示，毫無疑問，貿易緊張局勢正在全球產生影響，如果貿易戰爆發，最終造成企業撤回招聘，那麼所有看好的觀點均不再有效。

Oxford Economics 資深經濟學家 Bob Schwarz 表示，如果貿易緊張局勢繼續升級，川普再對 3000 億商品課稅，那麼經濟成長的引擎將大幅減速。

他認為，進口商可以選擇承擔更高的關稅，接受更低的利率，不過可能性不高，他們或許更傾向將成本轉嫁給消費者，但如此一來，就將削弱需求。