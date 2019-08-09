小摩：沒事了 美股炸彈丟完了 大夥抓緊時間進場吧！

摩根大通表示，那些擔心貿易戰炸彈的投資者不用怕了，因為最糟糕的時刻已經過了，現在是可以探出頭來走走的時候了。

這是摩根大通量化及衍生工具研究部主管 Marko Kolanovic、摩根大通首席美股基本面投資策略師 Dubravko Lakos-Bujas 的聯合觀點。他們均鼓勵投資人把握機會，在貿易戰引起的拋售潮後買進。

Kolanovic 和 Lakos-Bujas 在報告中指出，「我們真的認為，經過短暫的穩定後，股市會重回先前的高位，因此這回的拋售是一個期中買進機會。」

週一中國放手讓人民幣兌美元匯率下貶後，股市經歷了最糟糕的一天，但現在已經回彈。多數人認為中國此舉是在報復川普意外加徵關稅的威脅。在此拋售潮來臨前， S&P 500 甫於 7 月 26 日登上史上高點 3025.86 點，目前該基準將連續第三個交易四上升，有望消弭本週所有損失。

「這觀點的風險是，貿易緊張局勢不受控制的進一步上升，但我們認為這不太可能，因為選舉快到了，如果貿易戰引起經濟衰退，就會讓川普連任的可能性大幅下降。」

宏觀經濟基本面

根據摩根大通策略師的說法，自工資成長到優於預期的企業獲利，以及全球央行的支持，以基本面觀點來說，一切鋪陳都讓美股往上漲。

「目前的宏觀環境離完美還很遠，但股價要再上漲才能合理反映宏觀基本面。服務業和新經濟產業的表現相較良好，多數重要宏觀公司的前瞻都優於預期。」

FactSet 的數據顯示，第二季企業表現優於原本擔憂的情形，因為 S&P 500 企業中有 76% 公布了獲利正面的驚喜。

Kolanovic 和 Lakos-Bujas 表示，「隨著全球央行處於寬鬆模式，現金回報率越來越低，因此股市變成唯一的替代品，因其收益率具有吸引力且有長期成長的潛力。」

技術信號

摩根大通認為，從交易者部位來看，股市不太可能在短期內再度遭對沖基金、風險平價基金和其他參與者大量出走。

因為貿易戰升級，市場大幅震盪，交易者週一潰逃市場，但接下來要再看到另一個賣出訊號的可能性很低，因為觸發水準離目前狀態還相當遠。

Kolanovic 和 Lakos-Bujas 表示，「如果較短的信號轉正，這些策略也將開始買入股票，未來 CTA 拋售的風險也很低。」