【運達投顧】市場總忘了一件事，行情都在絕望中誕生

台股從 7 月底以來，走的盤勢叫做心理面，兩個因素造成 8 百點的跌幅，1. 降息後的鷹派言論，2. 川普針對中國 3 千億的商品徵稅言論。我們就從貿易戰開始談起，真正的起始點是川普在 2018 年 3 月簽署備忘錄開始嗎? 援用的 301 法案從 1974 年就存在了，而任何國家都會設一個貿易障礙，這並不是市場上的新鮮事，但金融市場永遠走自己的大方向，所以川普突襲這一段我們仍歸類在超跌價區。

另外推估心理面，賣方可以很容易歸納，主要是停損賣壓和恐慌賣壓，但 8/6 號多方的全力大反攻，究竟誰在這個地方扮演買方，才是分析的關鍵，也給投資人一個小提醒，單純的用政府護盤不足以涵蓋整個市場的買單。

從 7/24 開始我們也是預測到了這一波的拉回，一個是就純技術面來分析，我們做了雙指標確認，確認大盤當時進入超買區，所以這段期間，我們的操作模型選擇多空雙向操作，每一段的拉回，並不一定總是選擇這一套模型，還要再看大盤拉回的模式定奪。

另外我們從籌碼的運作，看出風險因子升溫，並不是看融券餘額，而是借券餘額，那是法人的系統，所以更能有效評估，借券餘額既然有增加的狀態，我們當然不會跟趨勢做對。

實際操作我們同時放空也抓幾檔強勢短線特別股，之前狙擊了精元 (2387)、茂林 - KY(4935)，而大盤回檔的時刻，我們事先預告有個特殊類股會是可以搶短的好標的，就是汽車零組件類股，我們再度搶到了劍麟(2228) 的短線。

而整個波段佈局，如紫東分析師標題所說的，這邊大盤的強彈是一種預告，盤勢不會一飛衝天，但該上漲的個股，這邊絕對會有表現。6 月我們佈局的重點放在生技，而 7 月我們放在 5G 概念股，8 月放在兩個族群，一個是散熱，我們選擇泰碩 (3338)，這一檔目前大盤一止跌，個股就已經等不及創下新高。另一個族群是 IC 設計，我們手中的標的是世芯 - KY(3661)。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。