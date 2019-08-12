台股盤後—台積電走弱壓盤 指數下跌22點 10500點得而復失

台股今 (12) 日在美中貿易戰利空鈍化下，指數開低走高，惟台積電早盤小漲後隨即紅翻黑，加上股王大立光走勢震盪，指數盤中持續在平盤附近震盪，一度突破 10500 點關卡、站上 10514 點，但傳產權值股台塑四寶表現仍疲弱，台積電尾盤更遭逾 3500 張賣單調節，指數終場下跌 22.13 點，收 10472.36 點，成交值 1235.64 億元，力守 5 日線之上。

台股今日上市類股中，資服、橡膠、其電、電零、營建、機電、電設、其他、網通、電通指數收紅外，其餘均收黑，其中資服指數表現最強勁、漲幅 2.49%，塑膠指數表現最弱勢，跌幅 1.52%。

櫃買市場今日開高走高，終場上漲 0.1 點，以 137.61 點作收，成交量約 331.6 億元；上櫃指數部分，遊戲、航運、文創、電零、營建、光電、電設、電通、其他、資服、化工、電子、鋼鐵指數均收紅，其餘指數均收黑，遊戲指數漲幅 2.27％，表現最強勢，而跌幅最重的同樣是觀光指數、下挫 1.22%。

電子三雄方面，台積電早盤小漲開出後，不久隨即紅翻黑，終場下跌 0.99%，收在今日最低點 251 元。股王大立光早盤開高後，盤中在平盤上下震盪，終場以平盤作收，收在 3825 元。鴻海則為三雄中表現最強勢，股價開低走高，終場上漲 0.82%，以 73.7 元作收。

印刷電路族群今日表現續強，楠梓電大漲 7.9%，精成科、慶生、瀚宇博均有超過 2% 漲幅，高技、揚博等也站穩盤上。軟板廠嘉聯益漲幅逾 5%，毅嘉、台郡漲幅也超過 1.5%。

散熱族群方面，建準強漲超過 8%，泰碩大漲逾 5%，雙鴻、超眾今日股價續創新高，惟午盤後遭賣單調節而拉回。

國泰證期分析師蔡明翰指出，市場呈現觀望氣氛，指數維持平盤附近震盪，且量能縮減，從國際局勢來看，美中貿易戰短期內恐難有較正向訊息釋出，預期台股若反彈後，仍會持續陷入震盪走勢，且不排除有拉回可能，目前外資操作上也偏向保守，建議投資人切勿追高。