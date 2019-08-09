留才警訊！73萬國人海漂 外國人才來台工作僅3.1萬人。

主計總處發布最新國情統計通報顯示，截至今年 6 月底，具有效聘僱許可的外國專業人員共計 3.1 萬人，年增 5%，其中男性占 74.4%；不過相較 2017 年國人赴海外工作「海漂族」人數高達 73.6 萬人，續創新高，凸顯出台灣留才條件不佳、高階人才淨流出惡化等困境。

根據勞動部勞動力發展署統計，外國專業人員來台工作，主要以專門性或技術性工作為主，占 61.8% 將近 2 萬人，其次為補習班語文教師占 14.1%，華僑或外國人投資或設立事業之主管占 9.5%，三者合計占比高達 85%。

以產業別來觀察，製造業分布最多占 20.5%，其次依序為批發及零售業占 18%、教育業占 16.5%、專業科學及技術服務業占 14.3%，四者合計占近 7 成。

而在 73.6 萬國人赴海外工作中，大專及以上程度者高達 54.6 萬人占 74.2%，但外國人才來台工作僅 3.1 萬人，增加的速度更是大幅落後國人海漂，顯示台灣高階人才淨流出的現狀恐將愈趨惡化。

外國人才來台工作，若以國籍別來看，日本 7526 人次占 24% 居冠，其次則是美國 3761 人次占 12％，排名第 3 至第 5 分別為馬來西亞 3744 人次占 11.9%、印度 1806 人次占 5.8%，以及菲律賓 1345 人次占 4.3%，五者合計占 58%。

至於工作地區分布以台北市 13791 人次占 43.9％ 最多，其次為台中市及新北市，均超過 3000 人。