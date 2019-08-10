升級美中貿易戰 川普手上牌還很多？

《彭博社》報導，美中貿易戰全面激戰化，美國總統川普近期發起新一波「關稅戰」，並將中國列為匯率操縱國，然而，川普手上的牌還很多。

美元武器化

週四 (8 日) 川普一系列推文中，呼籲聯準會 (Fed) 降息並壓低美元匯率，以讓美國出口商受益。週五 (9 日) 川普再稱，強勢美元正傷害美國製造商，聯準會需要降息 1%，指控美國經濟已被聯準會戴上手銬。

美國對華鷹派人士正敦促美財政部直接干預匯市，若美國向全球 5 兆外匯市場每日挹注 1800 億美元產生影響可能有限，但可能使市場不安，並產生長期的經濟後果。

美銀美林警示，美國干預外匯風險提升，當外匯市場存在較大的波動性，美國政府能以此由干預，財政部將動用匯率穩定基金 (ESD) 並通過紐約聯邦儲備銀行穩定匯率。

升級關稅戰

Peterson Institute for International Economics 貿易專家 Gary Hufbauer 表示，自稱「關稅人」的川普總統能轉向升級關稅戰，將剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品關稅稅率從 10% 提高到 25%。

然而，升級關稅戰的結果可能會削弱人民幣，減弱川普利用美元進行談判的努力。

重啟出口限制

美國前任和現任政府官員警告，美國可能會重啟其他針對中國的出口限制和政策，這些政策早前因川普尋求達成協議而被擱置或被推遲。

川普週五 (9 日) 直接將矛頭指向華為，稱美企不會和華為做生意，除非美中談妥貿易協議。週四 (8 日) 消息傳出，川普政府正延遲美企向華為供貨的許可證發放決定。

川普表示，美企不會和華為做生意。(圖片：AFP)

8 月 13 日起，川普政府透過一項臨時規定，禁止美政府機關直接從華為等五家陸企購買技術與服務，包括：華為、中興通訊，海能達通信、海康威視數字技術、大華科技。

目前還流傳美方將透過立法「完全禁止」美國供應商向華為與中興通訊等陸企供貨。

機器人、人工智慧 (AI)

美國商務部一直致力於對機器人和人工智慧等高科技產品實施更廣泛的出口限制，這些產品需要特殊許可證才能出口到中國，更新的貿易黑名單一直進行中，可能要到今年晚些時候才能最後確定。

川普渴望達成協議？

川普週五 (9 日) 表態，長達 25 年 (中對美) 貿易欺凌，美國目前還沒準備好要與中國簽訂貿易協議，並稱 9 月美中談判取消

庫德洛週二 (6 日) 曾表態美方願意談判，關稅情況可能會發生變化。知名中國專家白邦瑞 Michael Pillsbury 表示，雖然川普手上有很多槍，但他仍然渴望達成協議。

該報導引述白宮消息人士表示，短期協議會造成很大的風險，目前最有可能是對所有中國進口的商品全面加徵關稅。