美中談判走向破裂？白宮推遲對華為出售許可作出決定

《彭博社》週五 (9 日) 引述消息人士稱，繼中國暫停採購美農產品後，川普政府延遲回覆企業申請向華為出售產品的特別許可。

美中雙方緊張局勢升溫，讓向來視為美方貿易戰籌碼的華為解禁，變得岌岌可危。7 月 31 日美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 曾表示，美商務部可能會在 8 月 5 日這週回應美國企業向華為出售許可申請，至今美方沒有發布任何決定。

美國總統川普上週四 (1 日) 對中國祭出新關稅後，美中頻頻出招反制。中國週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，宣布美企暫停採購美國農產品，並計畫對近期採購美農產品加課關稅。中國外匯管理局週四 (8 日) 將人民幣兌美元中間價調貶至 7.0039，為 2008 年以來首見。

儘管川普於上週表示，他不會改變 G20 川習會上的承諾，允許美企向華為提供更多非敏感產品，稱華為問題與貿易談判無關，但美方一連串動作，引發外界對華為解禁暫時無望的揣測。

本週三 (7 日) 川普政府發布一項臨時規定，禁止美政府機關直接從華為等五家陸企購買電信、影視監控設備或服務。週五 (9 日) 川普政府推遲對華為出售許可作出決定的消息傳出。

歐亞集團的分析師上週五 (2 日) 發布的報告中寫道：「關稅升級提高了川普鬆綁華為禁令承諾的風險。」

歐亞集團分析師表示：「除非中國很快重新開始農業採購，美方才有可能放鬆對華為的出口管制，否則，美國對華鷹派不會放過華為。」

該分析師還提到：「如果川普不再承諾向華為的美國供應商發放許可證，那麼美中談判破裂和加徵關稅的可能性會再增加。」