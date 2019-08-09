美中貿易戰火延燒香港 陸曝美外交官個資 美批陸「流氓政權」

美中關係再降冰點，香港反送中抗爭事件持續延燒，成為美中貿易戰的新戰場，中國週四 (8 日) 曝光美外交官與香港示威者見面的照片並洩露其個資，意圖映證「反送中是美方作品」，此舉引發美國國務院重批：「流氓政權 (thuggish regime)」。

香港反送中事件延燒持續 9 個星期，自香港回歸中國大陸以來最大的示威動亂。北京嚴辭指控美國干預內政，美國總統川普表態不介入香港議題，但批評香港鎮壓美國官員的抗議活動已然升級。

親北京媒體《香港文匯報》近期披露一張照片，洩露美國外交官的個人訊息 (美國駐港澳總領事館政治組主管 Julie Eadeh)，與香港示威遊行者 (港獨頭目) 會面的照片。

黃之鋒（左二）、羅冠聰（右三）等人與 Julie Eadeh（右二）(圖文來源：翻攝 香港文匯報)

美國國務院發言人 Morgan Ortagus 對此抨擊：「與抗議者的會面是任何美國外交官工作的常規部分。。」

美國國務院發言人 Morgan Ortagus 稱：「該媒體透露一位美國外交官的私人資訊、照片、以及其小孩的名字，我不認為這屬於官方正式的抗議。這樣手段是一個流氓政權才會做的事情。這不是一個負責任的國家會做出的行為。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上月對香港抗爭事件回應：「我希望中國做出正確的事情，尊重涉及香港的協議。」

川普上週稱：「我不知道中國的態度是什麼，有人說，他們到了某一刻會想要制止這個狀況。但那是香港和中國之間的事情，香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要別人建議。」

中國外交部發言人華春瑩 7 月 30 日指控「反送中是美方作品」，美國等「外國勢力」在背後力挺香港暴力示威者。美國國務院發言人對此回應，這些指控是荒謬的評論。