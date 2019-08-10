貿易戰引發經濟疲軟 川普打算讓Fed當代罪羔羊?

美國總統川普週五 (9 日) 表示，美國經濟正被聯準會 (Fed) 「戴上手銬」，希望聯準會大幅降息 1%，解救美國經濟。然而，華爾街分析師與經濟學家皆認為，降息對經濟沒有太大幫助。

市場分析師 Jeffry Bartash 週五撰文表示，若美國經濟出現問題，川普與其經濟顧問已找好了代罪羔羊：聯準會與聯準會主席鮑爾。

若美國經濟出現問題，川普與其經濟顧問已找好了代罪羔羊：聯準會與聯準會主席鮑爾 (圖片；AFP)

川普長期以來一直在抨擊聯準會，本週川普再次指責聯準會讓美國更難與其他降息的國家競爭。

川普週五表示，儘管上個月聯準會自 2008 年以來首次降息，但強勢美元正在傷害美國製造商，聯準會需要進一步降息。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 本周接受外媒專訪時，將美國經濟疲軟歸咎於，聯準會去年的三次升息。

然而，經濟學家與分析師斷言，目前美國經濟呈現的大多數問題與聯準會升息行動無關，降息對美國經濟沒有太大幫助。

Comerica bank 首席經濟學家 Robert Dye 表示，要聯準會對現在經濟表現負責純屬誇大成分居多，不能低估的是，川普不斷改變貿易策略對經濟造成的損害。

Robert Dye 稱，美國、中國、墨西哥和其他國家大打貿易戰，讓世界各地的商界領袖感到焦慮，打亂了緊密相連的全球供應鏈，損害了世界經濟。

PNC 金融服務公司首席美國經濟學家 Gus Faucher 表示，美國出口下降、商業投資枯竭，美國製造商正在以兩年多來的最慢速度擴張，一定程度來看，聯準會的緊縮政策對增長放緩的影響是可預期的，但放緩的絕大主因是來自貿易問題。

川普多次表示，若聯準會降息，美國經濟將像火箭一樣起飛。(圖片：AFP)

Gus Faucher 稱，川普多次表示若聯準會降息，美國經濟將像火箭一樣起飛，但幾乎沒有證據支持這一觀點。

法國興業銀行首席美國經濟學家 Stephen Gallagher 表示，聯準會上月底降息後，房屋、汽車和企業投資一樣疲軟，暗示降息尚未帶來任何刺激。

再者，歐巴馬擔任總統期間，聯準會降利率維持接近零，美國經濟仍未實現快速增長。自 2005 年以來，美國 GDP 一直未能超過 3%，這是歷史上最糟糕的時期。在二戰後的大部分時間裡，美國歷史 GDP 增速達 3.2%。

Comerica bank 首席經濟學家 Robert Dye 表示，降息並不一定會扭轉經濟。



經濟學家表示，川普和他的經濟顧問可以解決或緩和美中間的貿易緊張關係，或向被白宮反覆無常搞糊塗的商界領袖，清楚地解釋一下美國政府的目標。

分析人士說，聯準會不能做的，就是向白宮屈服，或者在美中貿易戰中聽從川普的指揮。除非經濟衰退開始，否則川普要聯準會至少降息 1%，是一種牽強的假想。

Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 說，投資者要繫好安全帶，一場爭奪貨幣政策控制權的鬥爭即將來臨，而且可能會變得相當棘手。