川普威嚇：美企不會和華為做生意 9月美中談判取消無妨

美中貿易戰越打越烈，兩國關係再降冰點，美國總統川普週五 (9 日) 表示，美國還沒準備好要與中國簽訂貿易協議，美企不會和華為做生意，除非美中談妥貿易協議，甚至 9 月貿易協商取消也無妨。

受此消息影響，美股道瓊應聲下跌逾 200 點，晶片股集體血染，台北時間週五下午 11 時 10 分許，費城半導體下指數下跌逾 2%。

成分股中美光 (MU-US) 下滑 3.28%；Skyworks (SWKS-US) 暴跌 4.10%；射頻器件供應商 Qorvo (QRVO-US) 下滑 3.16%；威騰電子 (WDC-US) 下滑 2.46%；英特爾 (INTC-US) 下滑 2.38%； AMD (AMD-US) 下滑 1.27%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.94%。

週五早盤費城半導體下指數下跌逾 2%。(圖片：invetsing)

美國總統川普週五 (9 日) 表示：「美國不打算與華為做生意。我們正在與中國持續對話，我們還沒有準備好達成協議，但我們拭目以待… 中國想做點什麼？但我還沒有做任何事情。長達 25 年 (中對美) 貿易欺凌，我還沒準備好 (那麼快達成協議)。」

隨著美中貿易戰白熱化，原計畫 9 月中方將赴美磋商行程是否持續？美國總統川普表示：「我們將看看 9 月是否會舉行美中會談，如果有那很好。如果沒有，那也沒關係。」