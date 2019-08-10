打臉川普 IMF稱中國非蓄意貶人民幣

人民幣在本週一 (5 日) 貶破 7，隨後美國財政部也將中國指定為匯率操縱國。不過國際貨幣基金組織 (IMF) 卻在週五 (9 日) 表示，由於並沒有任何證據顯示中國蓄意貶值人民幣，與川普本週指責北京當局故意操縱匯率的言論相歧。

不過 IMF 也敦促兩大世界經濟體系盡快解決日益擴大的貿易戰，IMF 憂慮中國經濟正受到美中貿易戰影響而受到減縮，若在受到美國新一波關稅制裁，經濟成長將大幅倒退。

IMF 在年度回顧針對「第四條款磋商」(Article IV) 報告中，明確指出人民幣匯率在合理水平上，保持「基本穩定」，顯示出中國人行幾乎沒有進行干預，IMF 並表示因為貿易戰惡化，中國經濟面臨風險，有必要實施財政措施刺激經濟。

該組織亞太部助理主任﹑中國事務主管 James Daniel 也表示，2018 年人民幣匯率水平，並未被明顯的高估或低估。

人民幣兌美元匯率破 7(圖片: 彭博)

美國財政部在人民幣降至 11 年來最低點後，於週一 (5 日) 盤後時段，宣布將中國指定為匯率操縱國，讓中國成為 1994 年以來匯率操縱國的首例，甚至推遲了華為的出售決定。

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 則在外電訪問中宣稱，「很明顯的，為了回應被提高的關稅，中國正在操控匯率，而且他們會持續這麼做，對此美國將強力反擊」。

人民幣貶值將使中國出口商比外國競爭對手具有更具競爭力的價格優勢。

在讓人民幣下滑時，中國人行也回應，表示中國經濟正在放緩，根據國際貨幣基金表示，新徵關稅將導致中國 GDP 下滑 0.8%，IMF 並將中國今年經濟成長預測下修至 6.2%。