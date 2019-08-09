美股早盤 - 道瓊開低下跌逾200點 台積電ADR下挫2.08%

週五 (9 日) 美股早盤低開，結束了連 2 個交易日的反彈格局，隨著美中貿易戰打得難分難解，華爾街正密集關注美國經濟概況，週五 (9 日) 早盤美國公布核心生產者物價指數 (Core PPI) 是低於市場預期，並創下 2015 年以來首見負成長之紀錄，市場目前預期 9 月聯準會 (Fed) 出手降息機率仍高達 100%。

截至台北時間週五 (9 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數暫報下跌 214.47 點或 0.81% 至 26163.72 點、

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.08% 至每股 41.03 美元、

紐約輕原油 (WTI) 大漲 3.69% 至每桶 54.48 美元、

十年期美債殖利率小跌 0.47% 至殖利率 1.707%。

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

據《彭博社》最新 8 月份向市場經濟學家調查的數據顯示，經濟學家預期未來 12 個月美國經濟衰退的機率，已從先前的 31% 上升至 35%，主因貿易情勢不穩、全球經濟放緩，金融市場衰退風險加劇。

市場經濟學家預期未來 12 個月美國經濟進入衰退之機率升至 35% 圖片：Bloomberg

今年全球最大經濟體美國的增長率平均為 2.3%，低於 7 月調查的 2.5%。預計第三季度 GDP 增長將從今年前三個月的 3.1% 和第二季度的 2.1%，放緩至第三季度的 1.8%，在該份調查中，經濟學家普遍認為美國將在 2021 年進入下一次衰退。

今日美股財報看點：

週四 (8 日) 美股盤後，Uber 公布 Q2 財報，Q2 營收為 28.7 億美元，淨損為 52.4 億美元，創 Uber 公布 公布財報以來的最大虧損紀錄，Uber 於週五 (9 日) 美股早盤下跌 7.72%。

週五 (9 日) 美股盤前，雲端儲存公司 DropBox 公布 Q2 財報，Q2 營收為 4.015 億美元，淨損為 2140 萬美元，大幅高於去年同期淨損 410 萬美元，DropBox 於週五 (9 日) 美股早盤大跌 12.71%。

今日美股經濟數據看點：

美國 7 月核心生產者物價指數 (Core PPI) 月增率為 -0.1%，創 2015 年以來首見負成長，低於預期 0.2%，低於前值 0.3%

美國 7 月核心生產者物價指數 (Core PPI) 年增率為 2.1%，低於預期 2.4%，低於前值 2.3%

美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 月增率為 0.2%，合於預期 0.2%，高於前值 0.1%。

美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增率為 1.7%，合於預期 1.7%，持平前值 1.7%。

市場經濟學家認為，7 月 PPI 月增率與年增率是出現溫和成長，但是扣掉能源之後的核心 PPI 卻是大幅回落，考量到 PPI 為通膨的領先指標，故 PPI 的疲軟可能令 Fed 9 月需再度降息。

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